نامگذاری تالار گفتگوی خانه سینما به نام «ناصر تقوایی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه سینما، با حضور همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و جمعی از سینماگران همچون محمد آلادپوش، علی لقمانی، بهرام دهقانی، حبیب اسماعیلی، علیرضا حسینی، علیرضا نجف‌زاده، عرفان یزدی، آرش قاسمی، محمدحجت ذیجودی و جمعی دیگر از پیشکسوتان و اهالی سینما، تالار گفتگوی خانه سینما شماره ۲ به نام «ناصر تقوایی» نامگذاری شد.

در این مراسم همچنین از پیشکسوتانی همچون حسن قلی‌زاده عضو انجمن صنفی فیلمبرداران سینمای ایران، نادر رضایی عضو انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران، عصمت شاکری عضو انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، حسن بهرام‌زاده عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، علیرضا سبزواری عضو انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان، نصرالله کبیری‌ وحیدان عضو انجمن دستیاران فیلمبردار، اکبر رجبی‌موید عضو انجمن دستیاران صحنه قدردانی شد.

همه ما مدیون پیشکسوتان سینمای ایران هستیم

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما ضمن تشکر از حاضران در این مراسم، گفت: افتخار می‌کنم شاگرد بسیاری از افراد حاضر در این جمع بوده‌ام. متأسفانه طی مدت اخیر وضعیت کشور و مردم به‌ گونه‌ای بود که احساس کردیم شرایطی برای برگزاری جشن وجود ندارد اما گرامیداشت روز ملی سینما را برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد در حوزه‌های مختلف سینما شاید در میان عامه مردم شناخته‌شده نباشند اما زحمات و تلاش‌های بسیار زیادی در سینما کشیده‌اند. قطعا این افراد سرمایه‌های سینمای ایران هستند و اگر به سینمای ایران افتخار می‌کنیم به‌ دلیل نقش همین افراد بوده است. همه ما سینماگران نسبت به چنین هنرمندانی احساس دین می‌کنیم و تجلیل امروز به این دلیل است که نشان دهیم هنوز به یاد آنها هستیم.

اسعدیان افزود: تصمیم گرفتیم ۲ مکان از خانه سینما، شامل کتابخانه و مرکز اسناد واقع در ساختمان شماره یک و تالار گفتگو در ساختمان شماره ۲ خانه سینما به ترتیب به نام زنده‌یادان بهرام بیضایی و ناصر تقوایی نامگذاری شوند.

مدیرعامل خانه سینما با اشاره به فعالیت‌های حسن قلی‌زاده در فیلم «کشتی آنجلیکا» اظهار کرد: کاری که حسن قلی‌زاده به همراه محمد بزرگ‌نیا در «کشتی آنجلیکا» صورت داد، فراموش‌نشدنی است. این فیلم با هزینه بسیار زیادی تولید شد اما متاسفانه اکران آن با درگذشت حضرت امام (ره) مصادف شد و به همین دلیل فروش مناسبی را تجربه نکرد.

سینمای ایران همپای کشورهای صاحب سینما در زمینه صدا رشد کرده است

نادر رضایی سینماگر پیشکسوت و عضو انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران خانه سینما با تشکر از برگزارکنندگان مراسم عنوان کرد: از لطف دوستان تشکر می‌کنم که از من دعوت کردند تا در این مراسم حاضر باشم. بسیاری از دوستان این جمع را از گذشته می‌شناسم و با آنها کار کرده‌ام. به عقیده من، بخش صدا در سینما طی سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. خوشحالم که در نسل تازه سینماگران ایران، صدابرداران درجه‌ یکی حضور دارند. از اینکه شاهد تکامل و رشد در زمینه صدا در سینمای ایران هستم، بسیار خوشحالم.

رضایی افزود: امروزه ابزار و امکانات صدابرداری در ایران کیفیت بسیار مناسبی دارد و حتی در بسیاری از کشورها شاید چنین امکاناتی یافت نشود. ایران همپای کشورهای صاحب سینما در زمینه صدا رشد کرده است و از دوستانی که باعث این اتفاق شدند، بسیار سپاسگزارم.

زمینه انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل جدید فراهم شود

حسن قلی‌زاده عضو انجمن صنفی فیلمبرداران سینمای ایران با ابراز خرسندی از حضور دوباره در خانه سینما گفت: خوشحالم که بار دیگر و پس از ۲ سال در این مکان یعنی خانه سینما شماره ۲ حاضر هستم. خانه سینما خانه همه ما است و از روز اول تشکیل این نهاد، اولین صنفی بودیم که به آن پیوستیم.

وی ادامه داد: از روز اولی که وارد این حرفه شدم، فریدون رهنما و هژیر داریوش تأثیر بسیار زیادی بر من داشتند و از آنها آموختم که باید به این حرفه وفادار باشم. تلاش کردم هر کاری که انجام می‌دهم به‌ وسیله آن به این حرفه مرجعیت ببخشم. در این مسیر، هوشنگ بهارلو نیز پیشگام بود و باعث شد به این حرفه مرجعیت بخشیده شود. مدیر فیلمبرداری، معمار بصری هر اثر سینمایی است. من همواره تلاش داشتم تجربه‌های خود را به دستیارانم منتقل کنم اما انتظار داشتم خانه سینما به شیوه‌ای عمل کند که از طریق آن، تجربه افراد پیشکسوت به نسل جوان منتقل شود.

وی با اشاره به وضعیت سینمای ایران در سال‌های اخیر بیان کرد: در طول این سال ها چهره‌های درخشانی به سینما معرفی شدند که زاون قوکاسیان مجموعه‌ای از تاریخ شفاهی را از آنها تهیه کرد که به نظر من یک گنجینه است.

قلی‌زاده خطاب به مدیر عامل خانه سینما گفت: از آقای اسعدیان درخواست می‌کنم زمینه‌ای فراهم کنند تا چنین تجربه‌های ثبت‌شده‌ای به نسل جدید منتقل شود.

وی درباره حضور مستندسازان در خانه سینما نیز اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی تشکیل خانه سینما، صنف مستندسازان علاقه‌ای به عضویت در این نهاد نداشتند، اما بسیاری از ما فکر می‌کردیم که سینما تنها محدود به آثار داستانی نیست و با تلاش‌های ابوالحسن داودی و دوستان دیگر این اتفاق صورت گرفت.

خانه سینما باید از صنوف این حرفه صیانت کند

حسن بهرام‌زاده عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند نیز با اشاره به شرایط فعالیت در سینما گفت: خوشحالم که در این جمع حضور دارم. نشانه‌هایی از رنج دوران را در این زمانه می‌بینم. به عقیده فروید، هنرمند از رنج کشیدن لذت می‌برد. عشقی که در این رنج بردن است، دارای لذتی بی‌انتها است و اگر به گذشته بازگردم، باز هم همین مسیر را انتخاب می‌کنم.

وی ادامه داد: از خانه سینما تقاضا دارم از صنوف این حرفه صیانت کند و برای افراد حرفه‌ای این حوزه اعتبار قائل شود.

تکنولوژی می‌تواند رنج نسل جوان سینما را کاهش دهد

اکبر رجبی موید عضو انجمن دستیاران صحنه با اشاره به تجربه فعالیت در سینما عنوان کرد: در این حرفه تلاش‌های بسیار زیادی انجام دادیم و خاطرات بسیاری از این تلاش‌ها داریم. خوشحالم که امروز تکنولوژی باعث شده است رنج جوان‌ها کمتر شود. امیدوارم جوان‌ها هرچه بیشتر به تکنولوژی توجه کنند تا سینما به‌ روزتر شود.

سینمای مستند رویکردی پویا دارد

عصمت شاکری عضوانجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند با قدردانی از پیشکسوتان حاضر در مراسم گفت: خوشحالم که در کنار اساتید بزرگ هستم. بسیار خشنودم وارد حرفه‌ای شدم که به آن علاقه داشتم. خوشبختانه این روزها جوان‌ها با ذهن خلاق و ایده‌های نو، کارهای درخشانی انجام می‌دهند و این مساله در سینمای مستند، رویکرد و شمایلی پویا دارد.

آینده این حرفه همچنان مبهم است

علیرضا سبزواری عضو انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما گفت: از خانه سینما برای برگزاری این مراسم تشکر می‌کنم. سال‌های سال به‌صورت ممتد در این حرفه فعالیت کردم، اما به عقیده من، امنیت شغلی موضوعی است که باید به آن توجه شود. متأسفانه آینده این حرفه وضعیت مبهمی دارد. در دهه شصت و هفتاد شاهد سینمایی بالنده بودیم، اما در مقطعی این روند با رخوت همراه شد. امیدوارم روزی فرا برسد که سینمای ایران حالتی بالنده را تجربه کند و به اوج برگردد.

سبزواری در پایان با اشاره به اهمیت مطالعه و تماشای فیلم در میان سینماگران بیان کرد: در گذشته افراد اهل مطالعه بودند و فیلم‌های زیادی تماشا می‌کردند، اما به گمان من این روزها دیگر شاهد این اتفاق نیستیم. امیدوارم با مدیریت و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد، سینمای ایران به رشد خود ادامه دهد.