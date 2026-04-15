۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

کارمندفرودگاه بن‌گوریون پس از انتشار تصاویر هواپیماهای آمریکا اخراج شد

یک کارمند فرودگاه بن‌گوریون به‌دلیل تصویربرداری از هواپیماهای ارتش آمریکا و انتشار آنها در یک رسانه اجتماعی اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عبری، یک کارمند فرودگاه بن‌گوریون در اراضی اشغالی پس از آن‌که برخلاف مقررات از هواپیماهای مستقر در فرودگاه عکس گرفت و آن‌ها را در یک گروه واتساپی منتشر کرد، از کار خود اخراج شد.

هم‌زمان، علیه یک نظامی که او نیز از هواپیماها عکس گرفته و احتمالا آن‌ها را منتشر کرده است، یک روند انضباطی داخل ارتش این رژیم در حال انجام است. این ماجرا نزدیک بود به یک حادثه جدی با آمریکایی‌ها منجر شود.

کسی که موضوع وجود کارمندی را که برخلاف مقررات از هواپیماهای آمریکایی عکس می‌گرفت به اطلاع اداره فرودگاه‌ها رساند، نظامی ارتش بود و این موضوع توسط بخش امنیتی فرودگاه تأیید شد.

