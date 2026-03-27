https://mehrnews.com/x3bGSK ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶ کد مطلب 6784918 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶ بارش باران در مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از بارش باران بهاری در هفتمین روز از سال ۱۴۰۵ در مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB کد مطلب 6784918 کپی شد مطالب مرتبط هواشناسی خراسان رضوی در پی بارش های رگباری هشدار سطح زرد صادر کرد بارش شدید باران در پنجمین روز از سال ۱۴۰۵ در مشهد بارش شبانه باران در مشهد پیش بینی رگبار باران و رعدوبرق در خراسان رضوی مشهد بارانی می شود؛دمای هوای امشب به ۱۶ درجه می رسد آغاز بارش شدید باران در حرم امام رضا(ع) طبیعت بهاری روستاهای «زشک و ابرده» در شاندیز باران بهاری در مشهد سامانه بارشی جدید وارد خراسان رضوی می شود برچسبها بارش باران مشهد خراسان رضوی
نظر شما