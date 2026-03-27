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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

بارش باران در مشهد

بارش باران در مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از بارش باران بهاری در هفتمین روز از سال ۱۴۰۵ در مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6784918

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