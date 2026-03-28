پیش بینی رگبار باران و رعدوبرق در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدا فاروقی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، به تناوب تا یکشنبه طی ساعات بعدازظهر و شب افزایش سرعت وزش باد موقتی و بهخصوص در دامنههای هزار مسجد افزایش ابر با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و احتمال تگرگ پیش بینی میگردد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: دوشنبه تا سهشنبه ظهر جو به نسبت پایدار بوده و از بعدازظهر سهشنبه مجدداً رگبار باران و رعدوبرق و تگرگ آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: چهارشنبه بر وسعت و مقدار بارش افزوده شده و علاوه بر جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیلها را نیز موجب میگردد.
به گفته فاروقی، تغییرات قابل ملاحظه دمایی تا سه شنبه رخ نخواهد داد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با ۳ درجه و درگز با ۲۹ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودهاند. طی این مدت نوسانات دمایی مشهد بین ۱۲ و ۲۵ درجه بوده که امروز در گرمترین ساعات به ۲۳ و در خنکترین ساعات به ۹ درجه خواهد رسید.
وی گفت: طی شبانهروز گذشته بیشترین بارس در تربتحیدریه با ۳۱.۴ میلیمتر ثبت و گزارش شده است، همچنین در مشهد ۳.۶ میلیمت. بارش باران ثبت و گزازش شده است.
