سامانه بارشی جدید وارد خراسان رضوی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری خواه از ورود یک سامانه بارشی جدید از امشب سهشنبه ۱۱ فروردین در خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: وضعیت ناپایدار جوی تا صبح جمعه ۱۴ فروردین ادامه خواهد داشت، اما اوج شدت بارشها و مخاطرات جوی به طور مشخص مربوط به روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آتی در سطح خراسانرضوی، بیان کرد: استان از امشب سهشنبه یازدهم فروردین ماه ۱۴۰۵، شاهد ورود یک سامانه بارشی جدید خواهد بود که فعالیت خود را تا روز جمعه ۱۴ فروردین ماه ادامه خواهد داد.
وی افزود: اوج فعالیت این سامانه از اوایل چهارشنبه ۱۲ فروردین تا صبح پنجشنبه ۱۳ فروردین پیشبینی شده است و طی این مدت احتمال وقوع آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، سیلابهای ناگهانی، وزش باد شدید، تگرگ در برخی نقاط و مه آلودگی وجود دارد.
غیوری خواه به احتمال بروز دیگر پدیدههای جوی اشاره و اظهار کرد: وزش باد شدید، همراه با احتمال تگرگ در مناطق کوهستانی و ارتفاعات و همچنین مه آلودگی در ساعات اولیه صبح و شب از دیگر پدیدههایی است که طی این مدت پیشبینی میشود.
وی افزود: به شهروندان توصیه میشود با توجه به هشدارهای صادر شده، تمهیدات لازم را برای مواجهه با شرایط جوی ناپایدار اتخاذ کنند و از تردد غیرضروری در زمان اوج فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند. همچنین، به مسافران و رانندگان توصیه میشود قبل از آغاز سفر از وضعیت جوی محورهای مواصلاتی مطلع شده و تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.
