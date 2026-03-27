https://mehrnews.com/x3bGYB ۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۴ کد مطلب 6785156 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۴ بارش شبانه باران در مشهد مشهد- براساس پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی از عصر جمعه تا بامداد شنبه شاهد بارش باران در سطح شهر مشهد هستیم. دریافت 19 MB کد مطلب 6785156 کپی شد مطالب مرتبط بیست و هفتمین شب قرار مشهدی ها زیر باران پیش بینی رگبار باران و رعدوبرق در خراسان رضوی بارش باران در مشهد حال و هوای بارانی حرم مطهر امام رضا(ع) ترافیک در جاده های خراسان رضوی پرحجم است سامانه بارشی جدید وارد خراسان رضوی می شود هواشناسی خراسان رضوی در پی بارش های رگباری هشدار سطح زرد صادر کرد برچسبها بارش باران مشهد خراسان رضوی
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