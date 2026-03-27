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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۴

بارش شبانه باران در مشهد

بارش شبانه باران در مشهد

مشهد- براساس پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی از عصر جمعه تا بامداد شنبه شاهد بارش باران در سطح شهر مشهد هستیم.

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کد مطلب 6785156

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