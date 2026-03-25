هواشناسی خراسان رضوی در پی بارش های رگباری هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: بارش‌ها به صورت متناوب و با شدت و ضعف به صورت رگباری با رعد و برق و در نواحی سردسیر و کوهستانی به شکل بارش باران و برف تا جمعه شب هفتم فروردین ادامه دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی این مدت وزش باد شدید موقتی و در نواحی بادخیز با احتمال بروز خسارت بیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: وزش باد شدید موقتی با احتمال بروز خسارت، لغزندگی جاده ها، تشکیل مه، کاهش میدان دید با اختلال در سیستم حمل و نقل استان از پیامدهای این سامانه جوی است.

اثمری گفت: مشهد نیز امروز بارانی و دمای هوا بین ۹ و ۲۳ درجه در نوسان است.