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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

هواشناسی خراسان رضوی در پی بارش های رگباری هشدار سطح زرد صادر کرد

هواشناسی خراسان رضوی در پی بارش های رگباری هشدار سطح زرد صادر کرد

مشهد- طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، بارش‌های رگباری تا پایان هفته در خراسان رضوی ادامه دارد و برای این سامانه جوی هشدار سطح زرد صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: بارش‌ها به صورت متناوب و با شدت و ضعف به صورت رگباری با رعد و برق و در نواحی سردسیر و کوهستانی به شکل بارش باران و برف تا جمعه شب هفتم فروردین ادامه دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی این مدت وزش باد شدید موقتی و در نواحی بادخیز با احتمال بروز خسارت بیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: وزش باد شدید موقتی با احتمال بروز خسارت، لغزندگی جاده ها، تشکیل مه، کاهش میدان دید با اختلال در سیستم حمل و نقل استان از پیامدهای این سامانه جوی است.

اثمری گفت: مشهد نیز امروز بارانی و دمای هوا بین ۹ و ۲۳ درجه در نوسان است.

کد مطلب 6783339

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