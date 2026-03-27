عملیات تخلیه ۸۰ هزار مترمکعب آب از سطح معابر اندیمشک اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حاتمی عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۴۸ ساعت گذشته و به دلیل بارش باران کم سابقه، حجم گسترده آب به برخی معابر شهر اندیمشک وارد شد که این موضوع مشکلات جدی برای ساکنان این مناطق ایجاد کرد.

وی با اشاره به این که دفع آب های سطحی بر عهده شهرداری ها بوده و آبفا تمام وظایف خود را بیش از این انجام داده است، افزود: پس از آن و به دلیل فوریت موضوع و با تاکید استاندار خوزستان شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان تمام امکانات و خدمات خود را بسیج و به شهرستان اندیمشک اعزام کرد تا از آسیب های احتمالی سیلاب جلوگیری کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان با بیان این که ‌پس از وقوع سیلاب شهرهای شوش، دزفول و دشت آزادگان به عنوان شهرهای معین برای خدمت رسانی به شهروندان شهرستان اندیمشک تعیین شدند، عنوان کرد: تمام تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز از جمله جنتکس، پمپ لجن کش به شهر اندیمشک اعزام و بدون توقف و بصورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند.

حاتمی با اشاره به این که هر شهر معین با دو اکیپ‌ در اندیمشک حاضر شده است، بیان کرد: هر اکیپ با ۶ نفر نیرو در محل های تعیین شده مستقر هستند، تمام نیروهای اداری و عملیاتی آبفا منطقه اندیمشک نیز بدون توقف و بصورت شبانه روزی در محل مستقر و در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان با بیان این که به دلیل ورود حجم گسترده آب تقاطع غیر هم سطح بسبج و برخی معابر ورودی کوی نیرو در شهر اندیمشک مسدود شده است، ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان با اعزام چهار پمپ اس پی، دو لجن کش در حال تخلیه و مشارکت در دفع آب های سطحی شهر اندیمشک بوده و این تجهیزات تا پایان عملیات در شهر اندیمشک مستقر و حاضر خواهند بود.

وی با اشاره به حجم گسترده ورود آب به معابر شهر اندیمشک، عنوان کرد: حجم آبی که از معابر شهر اندیمشک دفع می شود، بصورت تقریبی ۴۰ متر مکعب در ساعت است و پیش بینی می شود تا پایان این عملیات بیش از ۸۰ هزار مترمکعب آب از معابر شهر اندیمشک دفع و به مسیرهای کنترل آب هدایت می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان بیان کرد: معاونت های شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان در محل حاضر بوده و پیش بینی می شود با تسریع روند دفع آب های سطحی، وضعیت معابر شهر اندیمشک تا ساعات آینده به حالت عادی باز گردد و مشکلات شهروندان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.