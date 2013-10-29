کیفیت آسفالتهای آبفا مورد تایید شهرداری نیست/ مجوز حفاری نمی دهیم

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن فصل بارندگی و به منظور جلوگیری از آبگرفتگی معابر ناشی از وجود نوارهای حفاری متعدد در سطح شهر افزود: در صورت تکمیل نشدن کامل و درست کار آسفالت نوارهای حفاری هیچ گونه مجوز حفاری جدیدی صادر نخواهیم کرد.



وی اظهار کرد: هر چند که نخاله های ناشی از حفاریها از سطح شهر جمع آوری شده است اما نظافت محل نخاله ها همچنان باقی مانده است.



شیرازی با بیان اینکه کار نظافت محل نخاله ها جزو تعهدات پیمانکاران اداره آبفا است، تصریح کرد: مسئولان آبفا باید پیمانکاران خود را موظف به انجام نظافت محل جمع آوری نخاله ها کنند.



شهردار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با رد ادعای اتصال کانالهای روباز شهری به کانالهای دفع فاضلاب توسط شهرداری یادآور شد: این قضیه درست به عکس است و این کانالهای فاضلاب است که به جویها و آبهای سطحی متصل است.



وی با بیان اینکه جویهای آبهای سطحی باید در هنگامی که بارندگی وجود ندارد خشک و خالی از انباشت آب و لجن باشد، گفت: جویهای آب سطحی موجود در مناطق شرکتی همواره خشک و خالی از انباشت آب و لجن است که این نشان از وجود شبکه فاضلاب در این منطقه دارد و این در حالیست که در بسیاری از مناطق شهری که هنوز شبکه فاضلاب به انجام نرسیده بخش اعظمی از فاضلابها به درون جویهای آب سطحی (50 درصدشان روباز هستند) وارد می شوند و این سبب شده تا جویها همواره با انباشتی از فاضلاب، زباله ها و لجن روبرو باشد.



شیرازی افزود: متاسفانه برخی از شهروندان اقدام به ریختن زباله های خود در منهولهای فاقد درپوش می کنند و این امر سبب بروز مشکلاتی هم برای آنان و هم برای سایر اهالی آن مناطق می شود.



شهردار آبادان با اجتناب ناپذیر خواندن اتصال کانالهای فاضلاب و دفع آبهای سطحی در برخی از نقاط شهری اظهار کرد: این مساله در سایر شهرهای کشور هم به همین منوال است و مورد خاصی برای آبادان نیست.



وی یادآور شد: در تمامی نقاط مشترکی که امکان استفاده از توری برای جلوگیری از ورود زباله وجود داشته است، این کار توسط شهرداری به نحو مطلوبی انجام شده است.



شیرازی بیان کرد: به دلیل گستردگی شبکه دفع فاضلاب (40 هزار کیلومتر) و حدود 250 کیلومتر کانالهای دفع آبهای سطحی مساله ورود زباله به درون کانالها امری اجتناب ناپذیر است.



شهردار آبادان ابراز امیدواری کرد تا با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و کارهای صورت گرفته در بارندگیهای در پیش رو دچار مشکل نشویم.



وی با بیان اینکه رفع انسداد و گرفتگی کانالهای فاضلاب وظیفه شهرداری نیست، افزود: به منظور کمک به رفع مشکل شهروندان و جلب رضایت همشهریان در بسیاری از موارد با همکاری اداره آبفا اقدام به رفع گرفتگی فاضلاب در نقاط مختلف شهری می کنیم.

