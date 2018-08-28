پیمان جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با حضور جمعی از مسئولان محلی و استانی، چندین طرح عمرانی و اشتغال‌زا در شهرستان کلنگ زنی و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با هدف ارتقای خدمات شهری و برای تحقق رضایت شهروندان در اندیمشک، طرح اصلاح شبکه فاضلاب کوی شهدای شهر اندیمشک طراحی و آغاز عملیات اجرایی آن در اندیمشک برگزار شد.

فرماندار اندیمشک با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح اصلاح شبکه فاضلاب کوی شهدای شهر اندیمشک، اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح، چهار هزار و ۱۰۰ اشتراک آب در اختیار شهروندان کوی شهدای شهر اندیمشک قرار گرفته و شبکه توزیع آب این منطقه نوسازی می‌شود.

وی با اشاره به حجم تردد وسائل نقلیه در محور کمربندی شرق اندیمشک گفت: در حوزه راهداری با توجه به حجم تردد وسائل نقلیه، خدمات در حوزه راه در شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.

فرماندار اندیمشک افزود: عملیات اجرای کندروی کمربندی شرق اندیمشک با هدف ارتقای امنیت تردد و روان‌سازی ترافیک از صبح امروز آغاز شد.

وی گفت: با توجه به اینکه شهرستان اندیمشک به عنوان دروازه ورودی استان خوزستان محسوب شده از این‌رو با توجه به حجم سفرها، ارتقای سطح خدمات در حوزه راه در اندیمشک بیش از گذشته باید مدنظر قرار گیرد.

جهانگیری اظهار کرد: اصلاح شیوه‌های مصرف آب در اراضی کشاورزی با توجه به خشک‌سالی‌های اخیر در از موارد لازم و یک امر مهم و ضروری در شهرستان، منطقه و کشور است.

وی گفت: مصرف و هدر رفت آب در روش کشاورزی سنتی بسیار بالا بوده و از این‌رو باید از شیوه‌های نوین آبیاری و کشت برای مدیریت منابع آب استفاده کرد.

وی بهره‌برداری از دو طرح کشاورزی شامل یک گلخانه مدرن هیدروپونیک و طرح آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی شهرستان را از اقدامات مهم در زمینه بهره‌برداری صحیح از منابع آب و گامی مهم در زمینه مدیریت منابع آب در اندیمشک نام برد.

فرماندار اندیمشک با بیان اینکه پنج طرح عمرانی در اندیمشک کلنگ زنی و بهره‌برداری خواهد رسید، تصریح کرد: بهره‌برداری از میدان شهدای مدافع حرم و به‌سازی معابر شهری، دو طرح اشتغال‌زایی و طرح‌های عمرانی شهرک‌های صنعتی اندیمشک را از جمله پروژه‌های هفته دولت در اندیمشک معرفی کرد.