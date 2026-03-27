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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

۸ عامل نزاع و بی نظمی در خرمشهر دستگیر شدند

۸ عامل نزاع و بی نظمی در خرمشهر دستگیر شدند

اهواز - فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری هشت نفر از عاملان نزاع و درگیری در بلوار ساحلی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در بلوار ساحلی شهرستان که موجب اخلال در نظم عمومی و نارضایت شهروندان محترم شده بود بلافاصله واحد های گشتی کلانتری ۱۲ به محل نزاع اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس بلافاصله در محل حاضر و به جهت برقراری نظم و امنیت ۶ نفر عاملان اصلی نزاع را دستگیر که دو نفر از متهمان که با قمه به ماموران حمله کرده بودند را به ضرب گلوله پلیس زمینگیر و ضمن خلع سلاح، بلافاصله برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ رحیمی از وضعیت مناسب مصدومان خبر داد و گفت: سایر متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق با قرار مناسب راهی زندان شدند.

کد مطلب 6784999

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