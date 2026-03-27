۸ عامل نزاع و بی نظمی در خرمشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در بلوار ساحلی شهرستان که موجب اخلال در نظم عمومی و نارضایت شهروندان محترم شده بود بلافاصله واحد های گشتی کلانتری ۱۲ به محل نزاع اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس بلافاصله در محل حاضر و به جهت برقراری نظم و امنیت ۶ نفر عاملان اصلی نزاع را دستگیر که دو نفر از متهمان که با قمه به ماموران حمله کرده بودند را به ضرب گلوله پلیس زمینگیر و ضمن خلع سلاح، بلافاصله برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ رحیمی از وضعیت مناسب مصدومان خبر داد و گفت: سایر متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق با قرار مناسب راهی زندان شدند.