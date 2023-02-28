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۹ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۰۸

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

دستگیری عوامل نزاع دسته‌جمعی در خرم‌آباد

دستگیری عوامل نزاع دسته‌جمعی در خرم‌آباد

خرم‌آباد-فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری پنج عامل نزاع دسته‌جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع دسته جمعی در خرم آباد، بلافاصله مأموران پلیس این شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد علت و انگیزه نزاع اختلافات خانوادگی بوده است، افزود: با حضور به موقع مأموران پنج نفر از عوامل این نزاع دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه وسایل و آلات درگیری تحویل مراجع قضائی شدند، عنوان کرد: پلیس اجازه نمی‌دهد هنجارشکن نظم و امنیت عمومی را خدشه دار کنند و به شدت با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 5721987

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    نظرات

    • Mohsen IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
      26 16
      پاسخ
      رئیس پلیس شهرستان خرم اباد فقط وفقط بایدجناب سرهنگ ملکشاهی باشه کسی که خودش تن ب تن باارازل واوباش میجنگه ونترسه ان شاا...هرجاهستن همیشه سالم وتندرست وموفق باشن وب امیدروزی دوباره به جایگاهش برگرده

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