به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع دسته جمعی در خرم آباد، بلافاصله مأموران پلیس این شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد علت و انگیزه نزاع اختلافات خانوادگی بوده است، افزود: با حضور به موقع مأموران پنج نفر از عوامل این نزاع دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه وسایل و آلات درگیری تحویل مراجع قضائی شدند، عنوان کرد: پلیس اجازه نمی‌دهد هنجارشکن نظم و امنیت عمومی را خدشه دار کنند و به شدت با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.