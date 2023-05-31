دستگیری عوامل نزاع دسته جمعی در نظرآباد

سرهنگ فرج‌الله اسداللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع دسته جمعی در بخش تنکمان شهرستان نظرآباد، بلافاصله ۲ واحد گشت واکنش سریع جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران و مدیریت صحنه این نزاع دسته جمعی خاتمه و ۸ نفر از عوامل درگیر در این نزاع در محل دستگیر شدند.

سرهنگ اسدالهی با اشاره به مجروحیت ۵ نفر از عاملان این نزاع دسته جمعی، خاطر نشان کرد: متهمان علت وقوع این درگیری را اختلافات شخصی اعلام کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، تاکید کرد: پلیس قاطعانه با هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی برخورد و متخلفان را به دستگاه قضائی تحویل می‌دهد.