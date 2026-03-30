به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تشدید نظارتهای نوروزی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، تیمهای سلامت محیط شهرستان حاجیآباد با حضور فعال در سطح شهر و روستاها، موفق به شناسایی و خروج از مصرف ۴۲۵ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته و فاقد شرایط نگهداری مناسب از چرخه مصرف شدند.
مسعود دادرس در این خصوص گفت: این اقدامات با هدف صیانت از سلامت شهروندان و پیشگیری از بروز بیماریهای ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم صورت گرفته است.
دادرس اظهار داشت: تیمهای نظارت و بازرسی ما در ایام تعطیلات نوروزی نیز بدون هیچگونه وقفه مشغول کنترل بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی هستند و با جدیت بر رعایت اصول بهداشت محیط نظارت میکنند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و حفظ آمادگی در وضعیت جنگی تصریح کرد: تیمهای سلامت، همپای سایر نیروهای خدمتگزار، در خط مقدم تأمین سلامت مردم ایستادهاند،علیرغم اینکه شرایط خاص کشور باعث نشده که فعالیتهای بهداشتی متوقف شود؛ بلکه همکاران ما با احساس مسئولیت مضاعف در حال خدمترسانی هستند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در پایان از همه شهروندان خواست هرگونه تخلف بهداشتی یا عرضه مواد غذایی مشکوک را از طریق سامانه ارتباطی ۱۹۰ گزارش کنند.
