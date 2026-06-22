کشف و معدوم سازی بیش از ۳۵۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود دادرس ، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح سلامت عمومی و نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در ایام محرم، تیم سلامت محیط شبکه بهداشت با انجام بازدیدهای گسترده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موکب‌ها و هیئت‌های مذهبی سطح شهرستان، اقدامات نظارتی و کنترلی خود را تشدید کرده است.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۳۶۵ کیلوگرم انواع مواد غذایی تاریخ‌گذشته، فاسد و غیرقابل مصرف کشف و پس از جمع‌آوری، از چرخه مصرف انسانی خارج شد تا از بروز هرگونه تهدید برای سلامت شهروندان جلوگیری شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی‌آباد با اشاره به تداوم این نظارت‌ها در ایام محرم اظهار داشت: با توجه به افزایش نذورات و توزیع گسترده مواد غذایی در این ایام، همکاری و توجه هیئت‌های مذهبی و شهروندان به اصول بهداشتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تیم‌های بازرسی شبکه بهداشت به‌صورت مستمر بر روند فعالیت این مراکز نظارت خواهند داشت.

دادرس در پایان ضمن قدردانی از همراهی هیئت‌های مذهبی و مردم شریف شهرستان حاجی‌آباد، تأکید کرد: سلامت عزاداران حسینی و حفظ بهداشت عمومی، اولویت اصلی شبکه بهداشت است و این مجموعه با جدیت تمام نسبت به کنترل و پایش موارد احتمالی تخلف بهداشتی اقدام خواهد کرد.