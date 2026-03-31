به گزارش خبرگزاری مهر، آنا نوشت: وحید کنعانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ضمن محکوم کردم جنایت دشمن آمریکایی-صهیونیستی در حمله به مراکز علمی و دانشگاهی کشور اظهار کرد: حمله به مراکزغیرنظامی از جمله دانشگاه‌ها و حتی مراکز درمانی از نظر حقوق بین‌الملل مطرود است و جامعه بین‌المللی این مسئله را نمی‌پذیرد، چون این مکان‌ها زیر حمایت اهداف غیرنظامی بوده و اصلاً درگیر مسائل نظامی نیستند.

کنعانی ادامه داد: حتی کنوانسیون ژنو هم حمله به این مراکز را محکوم کرده است. بنابراین، حمله به چنین مکان‌هایی نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. تجریه بسیاری از کشورها که طی سالیان دراز در نتیجه این اقدامات آسیب دیده‌اند گویای این مسئله است. به همین سبب آمریکا و رژیم‌صهیونیستی به دلیل انجام چنین اقداماتی باید مورد بازخواست قرار بگیرند و مجامع بین‌المللی نظیر یونسکو و صلیب سرخ جهانی قطعاً باید این جنایت را محکوم کنند چرا که چنین اقدامی جنایت جنگی محسوب می‌شود.

مجامع بین‌المللی وابسته به آمریکا و اسرائیل هستند

این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد: متأسفانه مجامع بین المللی به نوعی وابسته به آمریکا و اسرائیل هستند. به همین دلیل وقتی جنگی به این بزرگی بر علیه ایران توسط آنها شروع شد شورای امنیت سازمان ملل آن را محکوم نکرد. به همین علت این مجامع هرچند عنوان حقوق بشر و دفاع از آن را یدک می‌کشند ولی در عمل به رسالت خود وفادار نیستند.

کنعانی تأکید کرد: قضیه حمله به دانشگاه‌ها هم قطعاً مستثنی از این مسئله نیست ولی واقعیت اینجا است که جامعه علمی کشور و سراسر جهان به این قضیه واقف است که هر نوع اقدام در جهت تخریب مراکز، علمی، درمانی و برخی پژوهشکده‌های کشور واقعاً مذموم است.

پیامدهای منفی حمله به مراکز علمی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: این اقدامات قطعاً بدون بازتاب نخواهد ماند، زیرا شما می‌بینید در اکثر کشورها و نزدیک به ۱۰۰۰ شهر در کشور آمریکا مردم به این اقدامات معترض هستند. نشان‌دهنده این است که چین اقداماتی به هر حال محکوم خواهند شد. به علاوه نباید فراموش کرد که حمله به مراکز علمی هر کشوری پیامدهایی بسیار منفی را به دنبال دارد. زیرا با وجود اینکه سال‌ها در این مراکز سرمایه‌گذاری کرده‌اید این سرمایه‌ها با یک حمله از بین خواهد رفت.

وی افزود: از مسائل دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود بحث مهاجرت نخبگان و محدود شدن ظرفیت‌های موجود برای توسعه در کشور است. همچنین با این اقدامات به روند آموزش، پژوهش و اقتصاد لطماتی وارد خواهد شد و در نهایت نوعی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به رشد علمی در داخل کشور ایجاد می‌شود به نحوی که این زیرساخت‌ها دوباره باید بازسازی شوند تا پیشرفت علمی کشور تداوم یابد.

لزوم تقویت مراکز علمی از نظر پدافندی

کنعانی تشریح کرد: ما چنین تجربیاتی را در سایر کشورهای منطقه هم داشته‌ایم به عنوان مثال زمانی دانشگاه حلب، دانشگاه موصل و دانشگاه کابل در کشورهای اطراف هدف قرار گرفتند و حتی متأسفانه تصرف شدند. خیلی از زیرساخت‌های علمی آنها تخریب شد و هزاران نفر از اساتید دانشگاه‌ها از این کشورها خارج شدند این عواقب معمولاً وجود دارد ولی به لطف خدا مردم ایران قطعاً اثبات خواهند کرد که در مقابل این تهاجم می‌ایستند و ان‌شاءالله زیرساخت‌های مربوط به مراکز علمی ما هم به زودی بازسازی خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه ما زیرساختی در زمینه پدافندی در دانشگاه‌های کشور نداریم، چون اصلاً به این فکر نکردیم که مراکز پدافندی را در مراکز غیرنظامی تعبیه کنیم. ولی قطعاً بحث جابه جایی دانشگاه‌ها به مکان‌های دیگر و یا انتقال اسناد و مدارک این مراکز علمی به سایر نقاط و تخیله این مراکز برای تداوم فعالیت اداری این دانشگاه‌ها صورت خواهد گرفت و ان شاء الله هنگام بازسازی دانشگاه علم و صنعت و سایر مراکز علمی-آموزشی کشور دولت محترم و وزارت علوم تدابیری را خواهند اندیشید تا با یاری خدا مراکز علمی ما به پویایی بیشتری برسند.