سختگیری روسیه بر وی پی ان ها بیشتر می شود 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماکسوت شادیف وزیر دیجیتال روسیه در پیامرسان مکس این کشور نوشت: وظیفه، کاهش استفاده از وی پی ان است.

وی در ادامه اضافه کرد وزارتخانه اش سعی دارد محدودیت ها را با حداقل تاثیر بر کاربران اعمال کند.



او بدون ارائه جزئیات اعلام کرد تصمیماتی برای محدودیت دسترسی به چند پلتفرم خارجی شناسایی نشده، اتخاذ شده است.



روسیه پس از آغاز درگیری ها با اوکراین در ۲۰۲۲ میلادی قوانینی سختگیرانه وضع کرده است. اما دولت این کشور در ماه اخیر فراتر رفته و واتس را مسدود کرد، سرعت تلگرام را کاهش داد و از سوی دیگر بارها اینترنت موبایل را در مسکو، شهرها و مناطق مختلف را محدود کرده است.



دولت این کشور اعلام کرده پلتفرم های خارجی از قانون پیروی نکرده اند و محدودیت های وضع شده بر اینترنت موبایل برای مقابله با حملات انبوه پهپادها از سوی اوکراین ملزوم است.



به نوشته روزنامه کامرسانت، روسیه تا أواسط ژانویه ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۴۰۰ وی پی ان را مسدود کرد که ۷۰ درصد بیشتر از وی پی ان های مسدود شده در سال گذشته میلادی است.