اروپا پیام رسان دولتی روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، دولت روسیه از چند ماه قبل از شهروندان خواسته مکس را که یک ابر اپ فاقد رمزگذاری است نصب کنند. مقامات این کشور واتس اپ و تلگرام را محدود کرده اند. همچنین به کارمندان دولت، شرکت های دولتی، مدارس و آژانس های دولتی دستور داده شده ارتباطات خود را به مکس منتقل کنند.

اتحادیه اروپا شرکت رسانه ای VK و زیرمجموعه آن یعنی «کامونیکیشن پلتفرم» که اپ مکس را تحت نظارت آژانس اطلاعاتFSB فعالیت می کند، تحریم کرد. در بیانیه این اتحادیه آمده است: این اپ به طور پیش نصب روی تمام موبایل هایی که در روسیه فروخته می شود، وجود دارد و شامل ویژگی های نظارتی وسیعی است.

«مکس» با وی چت چین مقایسه شده زیرا شبکه اجتماعی و قابلیت های پیام رسانی را با دسترسی به سرویس های دولتی، سیستم کارت شناسایی دیجیتال، بانکداری و خدمات پرداخت یکپارچه می کند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مکس را یک پلتفرم ایمن تر معرفی کرد که نیازهای روسیه برای حاکمیت فناوری برآورده می کند.