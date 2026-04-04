به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۴ سالی پر از چالشهای گوناگون برای ایران بود. سالی که کشور دوبار با حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شد و در مقطعی دانشگاهها نیز شاهد ناآرامی بودند. در این شرایط قطعیهای مکرر و طولانیمدت اینترنت بینالملل شرایط را برای دانشگاهیان و پژوهشگران دشوارتر کرد.
با وجود این محدودیتها، فعالیتهای علمی در دانشگاهها متوقف نشد. پژوهشگران، اساتید و دانشجویان با تلاشهای خود، مسیر پیشرفت علمی را ادامه دادند و با وجود تمام سختیها چراغ پژوهش و علم را روشن نگه داشتند.
در این گزارش تلاش کردیم ۱۰ مورد از مهمترین دستاوردهای علمی دانشگاهها را در سال ۱۴۰۴ مرور کنیم.
کاهش مصرف آنتی بیوتیک با کمک هوش مصنوعی
پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با بهرهگیری از هوش مصنوعی، موفق به شناسایی پنج ویروس باکتریخوار (فاژ) شدهاند که قادرند باکتریهای مضر در طیور، از جمله سالمونلا، را به طور موثری از بین ببرند. این دستاورد راهکاری ایمن و بومی برای جایگزین کردن آنتیبیوتیک در صنعت طیور است.
نتایج آزمایشگاهی و مطالعات اولیه در مزارع، کارایی بالای این فاژها را نشان داده و این روش نوین، علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف آنتیبیوتیکها، گامی در جهت مهار پدیده رو به افزایش مقاومتهای باکتریایی محسوب میشود. مقاومت آنتیبیوتیکی، طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت یکی از ۱۰ تهدید اصلی سلامت بشر به شمار میرود.
این پژوهش در حال حاضر در مسیر دریافت مجوزهای لازم از سازمان دامپزشکی و هماهنگی با سازمان غذا و دارو برای تولید صنعتی قرار دارد تا بتواند به طور گسترده در صنعت طیور مورد استفاده قرار گیرد.
درمان هدفمند سرطان با روش الکتروشیمیدرمانی
پژوهشگران دانشگاه تهران روشی نوین برای درمان سرطان با عنوان «الکتروشیمیدرمانی» ابداع کردهاند که با استفاده از تحریک الکتریکی، توان دارودرمانی را به طور چشمگیری افزایش میدهد. این روش با ایجاد حفرههای موقت در سلولهای سرطانی، امکان نفوذ عمیقتر داروها را فراهم آورده و منجر به نابودی مؤثر تومور میشود.
این فناوری که مراحل بالینی موفقیتآمیزی را با حضور بیش از ۶۰۰ بیمار پشت سر گذاشته و اثربخشی ۸۰ تا ۹۰ درصدی را نشان داده است، به ویژه برای درمان سرطانهای پوست و پستان کاربرد دارد. مزیت اصلی این دستگاه، پروبهای طراحی شده آن است که امکان دسترسی به نقاط دور از دسترس بدن را فراهم کرده و درمان تومورهای داخلی را نیز میسر میسازد. این پروژه که در مرحله تجاریسازی قرار دارد، نویدبخش آیندهای روشنتر در مبارزه با بیماری سرطان است.
دستیابی به فناوری بومی تصفیه پسماند بسیار خطرناک پالایشگاهی
پژوهشگران دانشگاه تهران موفق به توسعه فناوری بومی برای تصفیه پسماندهای بسیار سمی پالایشگاهها، به نام «کاستیک مستعمل» شدند. این ماده از فرآیندهای صنعتی در پالایشگاهها تولید میشود و به دلیل سمیت بالا، تصفیه آن چالشبرانگیز است. این فناوری که در پالایشگاه آبادان با موفقیت آزمایش شده و منجر به انعقاد تفاهمنامهای برای اجرای واحد تصفیه در مقیاس صنعتی در این پالایشگاه شده است. این فناوری علاوه بر اینکه هزینهها را کاهش میدهد، با حذف نیاز به حملونقل مواد خطرناک، ایمنی را افزایش داده و گامی مهم در حفاظت از محیط زیست و خودکفایی صنعتی ایران محسوب میشود.
این دستاورد، بستری مناسب برای صادرات فناوری و خدمات مهندسی به کشورهای منطقه فراهم میکند و نمونهای موفق از حل مسائل کلان صنعتی از طریق همکاری دانشگاه و بخش خصوصی است.
امکان افزایش دقت نمایش عروق کرونری قلب با روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی
گروهی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از هوش مصنوعی، روشی نوین برای بهبود کیفیت تصاویر آنژیوگرافی قلب ارائه کردهاند. این فناوری با حذف نویز و تداخل ناشی از بافتهای بدن و حرکات قلب، به پزشکان کمک میکند تا عروق کرونری را با دقت بیشتری مشاهده کنند.
این امر به تشخیص زودهنگام گرفتگی عروق کمک میکند، همچنین نیاز به تزریق ماده حاجب و دوز اشعه دریافتی بیمار را نیز کاهش میدهد.
این دستاورد با سرعت پردازش بالاتر نسبت به روشهای مشابه خارجی، گامی مهم در ارتقای تشخیص پزشکی در ایران است.
فناوری هوشمند ایرانی برای مدیریت رواناب و امنیت آب شهری
محققان دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی با ترکیب فناوریهای نوین، سامانه هوشمندی به نام “شهرآب” را برای مدیریت منابع آب شهری توسعه دادهاند.
این سامانه با استفاده از مدلسازی پیشرفته، راهکارهای کماثر مانند بامهای سبز و سطوح نفوذپذیر را در مناطق شهری بهینه میکند.
هدف اصلی این طرح کنترل سیلابهای ناگهانی، مهار آب باران، تغذیه سفرههای زیرزمینی و کاهش بحران کمآبی در کشور است.
این فناوری بومی با افزایش دقت در طراحی و اجرای پروژههای مدیریت آب، گامی مهم در جهت خودکفایی و پایداری منابع آبی شهرها محسوب میشود.
امحای ایمن پسماندهای خطرناک با فناوری پلاسما در بیمارستان دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی با تکیه بر توانمندیهای پژوهشی خود، موفق به توسعه و تجاریسازی فناوری «زبالهسوز پلاسما» شده است. این دستاورد که از دل مرکز تحقیقات پلاسما این دانشگاه برخاسته، راهکاری نوین برای امحای ایمن و مؤثر انواع زبالهها، بهویژه پسماندهای بیمارستانی ارائه میدهد.
با استفاده از این فناوری، زبالههای خطرناک بیمارستانی در محل، بدون ایجاد آلودگی ثانویه، امحا میشوند. این روش به حفظ محیط زیست کمک میکند و چالشهای جدی مرتبط با دفع نامناسب زبالههای عفونی و شیمیایی را نیز برطرف میسازد.
اهمیت این پژوهش در توانایی آن برای کاهش خطرات زیستمحیطی و بهداشتی، و همچنین پتانسیل کاربرد در امحای زبالههای شهری نهفته است که میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای جامعه ایجاد کند. این دستاورد نمونهای بارز از تبدیل پژوهشهای دانشگاهی به راهحلهای صنعتی و مؤثر برای نیازهای واقعی کشور است.
تولید بومی داروی پیشرفته پت اسکن جهت تشخیص سرطان
پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی داروی تصویربرداری پزشکی بومی پیشرفتهای برای پت اسکن تولید کردهاند. این دارو نقش مهمی در تشخیص زودهنگام بیماریهایی چون سرطان پروستات و آلزایمر دارد. این دستاورد علمی، گامی مهم در جهت خودکفایی کشور در حوزه فناوریهای پزشکی پیشرفته و کاهش وابستگی به واردات است.
این داروی تصویربرداری که با سفارش یک شرکت داخلی تولید شده، دانش فنی ساخت آن بومیسازی شده و قابلیت رقابت با نمونههای خارجی را دارد.
اهمیت این پژوهش در تسهیل تشخیص دقیقتر و سریعتر بیماریها، کاهش هزینههای درمانی و فراهم کردن امکان بهرهمندی بیماران از روشهای تشخیصی نوین و پیشرفته در داخل کشور است. این پروژه نمونهای موفق از تبدیل دانش علمی به محصولی کاربردی و اثرگذار در حوزه سلامت است.
پیش بینی زمان سفر به شمال با دقتی بالاتر از گوگل مپ
محققان دانشگاه علم و صنعت ایران با بومیسازی نرمافزارهای پیشرفته شبیهسازی ترافیک، گامی برای پیشبینی زمان سفر، بهویژه در مسیرهای پرتردد شمال کشور برداشتهاند. این فناوری نوین که قادر است وضعیت آزادراههای تهران را به صورت آنلاین پایش کند، دقت پیشبینیها را به سطحی بالاتر از پلتفرمهای جهانی مانند گوگل مپ ارتقا داده است.
این دستاورد که از دل آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک این دانشگاه حاصل شده، با شبیهسازی دقیق شرایط واقعی، به کاربران امکان میدهد تا با اطمینان بیشتری برای سفرهای خود برنامهریزی کنند. اهمیت این پژوهش در ارائه اطلاعات ترافیکی قابل اتکاتر، کمک به کاهش استرس سفر و بهبود مدیریت جریان ترافیک در محورهای مواصلاتی کشور است.
این پروژه نمونهای از بهکارگیری فناوریهای روز دنیا برای حل مشکلات ملموس و بهبود کیفیت زندگی در ایران محسوب میشود.
دانشگاه تربیت مدرس قطرات باران را به آب آشامیدنی تبدیل میکند
دانشگاه تربیت مدرس با اجرای پروژه «چشمههای آسمانی»، گامی مهم در جهت تأمین منابع آبی برداشته است. در این طرح، آب باران پیش از رسیدن به دریا و آلوده شدن، جمعآوری و تصفیه میشود تا به آب آشامیدنی سالم تبدیل شود.
آب باران از سقف دانشکده منابع طبیعی این دانشگاه با پوششی بهداشتی ابتدا برای آبیاری فضای سبز و سپس پس از تصفیه، برای مصارف آشامیدنی جمعآوری میشود. این پروژه که با بهرهگیری از تخصص اعضای هیئت علمی دانشگاه انجام شده، پتانسیل بالایی در مدیریت پایدار منابع آب و تأمین آب آشامیدنی در مناطق با کمبود منابع دارد.
توسعه مدل هوشمند اکتشاف مس با تلفیق هوش مصنوعی و دادههای زمینشناسی
پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از هوش مصنوعی و دادههای زمینشناسی، مدلی هوشمند برای اکتشاف ذخایر مس طراحی کردهاند. این روش نوین، الگوهای پنهان در دادههای پیچیده زمینشناسی را شناسایی کرده و دقت پیشبینی مناطق مستعد را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
هدف اصلی این پژوهش، کاهش هزینهها و ریسک عملیات اکتشاف معدنی با ارائه نقشههای راه دقیق و قابل اطمینان برای تیمهای اکتشافی است. این دستاورد با قابلیت تجاریسازی بالا، میتواند مبنایی برای کشف سایر ذخایر معدنی در کشور از جمله طلا، سرب و روی، آهن و حتی عناصر استراتژیک مثل لیتیوم و عناصر نادرخاکی نیز باشد و به توسعه صنعتی و ثروت ملی کمک کند. این مدل، تصمیمگیری مدیران معدنی را با پشتوانه قوی آماری و کاهش زمان تحلیل، تسریع میبخشد.
این دستاوردهای علمی، چالشهای کلیدی کشور در حوزههای سلامت، محیط زیست، آب و اقتصاد را هدف قرار دادهاند. علیرغم تمام محدودیتها و چالشهای موجود؛ انجام پروژههایی نظیر تولید داروهای بومی، روشهای نوین درمانی، هوش مصنوعی در تشخیص بیماریها، فناوریهای تصفیه و مدیریت منابع آب، و اکتشافات معدنی، توانمندی پژوهشگران ایرانی را در بهکارگیری فناوریهای نوین برای حل مشکلات به نمایش میگذارد.
