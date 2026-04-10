ارائه رایگان خدمات تخصصی سرطان به بانوان در پاسداشت مقاومت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی رامین صرامی فروشانی سرپرست پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی ضمن اعلام این خبر گفت: همگام با ملت تمدن‌ساز ایران و پاسداشت حماسه‌آفرینی‌های دلاورمردان وطن و در راستای تاکیدات ریاست محترم جهاد دانشگاهی در باب مشارکت در حرکت های مردمی و شناسایی و بهره گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه در خدمت رسانی جهادی به خصوص در حوزه‌های پزشکی و سلامت، افتخار داریم از روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه با راه‌اندازی این طرح، گامی در جهت ارتقای سلامت جامعه، خصوصاً بانوان عزیز برداریم.

وی افزود: کلیه خدمات تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز بانوان از جمله معاینات و ویزیت‌های تخصصی توسط مجرب‌ترین جراحان و برجسته‌ترین متخصصان در حوزه‌های خون و سرطان بالغین، تغذیه و روانشناسی، همراه با امکان دریافت خدمات رایگان شیمی درمانی در پلی کلینیک فوق تخصصی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی و موکب های این پژوهشگاه به مراجعین ارائه خواهد شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: این خدمات با هدف تسهیل دسترسی به مراقبت‌های سلامت، پشتیبانی از خانواده‌های ایرانی و در جهت تحقق عدالت در سلامت، طراحی شده و در سه مرکز قابل دریافت است.

صرامی فروشانی درباره این مراکز اظهار داشت: شعبه مرکزی در خیابان انقلاب، خیابان شهید نظری؛ شعبه شمال تهران واقع در خیابان گاندی جنوبی و موکب‌های سلامت پژوهشگاه ملی سرطان واقع در میادین شهر تهران، آماده خدمت رسانی به آحاد مردم شریف بصورت رایگان هستند.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی فعالیت های جهادی و داوطلبانه تصریح کرد: در راستای اطلاع رسانی به آحاد مردم علاوه بر تبلیغ در فضای مجازی و رسانه های گروهی، بنرهای متعددی در سطح شهر تهران نصب گردید تا مردم از برپایی این موکب به نحوی مطلوب، مطلع شوند.

سرپرست پژوهشگاه ملی سرطان در پایان یادآور شد: نوبت‌دهی برای بهره مندی از خدمات رایگان پلی کلینیک فوق تخصصی از طریق تلفن به شماره ۶۶۴۰۴۰۵۰ و به صورت اینترنتی از طریق پایگاه mci.ac.ir امکان‌پذیر است.