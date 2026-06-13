کتی که هوا را به آب آشامیدنی تبدیل می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هم اکنون روش هایی برای جمع آوری آب از هوای اطراف وجود دارد اما بیشتر آنها بزرگ یا خسته کننده است. پژوهشی که محققان دانشگاه تگزاس در آستین انجام داده اند، این کانسپت را دریافت کرده و به چیزی تبدیل می کند که می توان تمام وقت به آن دسترسی داشت. پژوهشگران در این تحقیق از یک پارچه مخصوص برای تولید یک کت قادر به برداشت آب اتمسفری استفاده کردند.

«گوی هوا یو» یکی از مولفان این پژوهش می گوید: ما می خواستیم شکل این فناوری را دوباره بررسی کنیم. اگر پارچه بتواند به تنهایی آب را از هوا برداشت کند، مسیری تازه برای دسترسی شخصی و قابل حمل به آب وجود خواهد داشت.

این کت با استفاده از یک پارچه خاص طوری طراحی شده تا به جای جذب آب ، رطوبت را از هوا برداشت و در یک واحد قابل جدا شدن جمع آوری کند. «کیت جانستون» دیگر مولف این پژوهش می گوید: این روش انتقال به پارچه کمک می کند نه تنها در یک آزمایشگاه کوچک بلکه در یک سیستم پوشیدنی نیز کارآمد باشد.

پس از آن، این واحدهای جذب‌کننده آب در یک محفظه تاشو جمع‌آوری قرار می‌گیرند و با گرم شدن، آب جذب شده را آزاد و به آب آشامیدنی تبدیل می کنند.

کت فناورانه با توجه به سطح رطوبت بین ۴۰۰تا ۹۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی به ازای هر روز آزمایش تولید کرد.

فرم فیزیکی برای این تحقیق خاص یک کت بود اما محققان معتقدند همین پارچه را می توان برای تولید اشیای دیگر مانند کوله پشتی یا چادر به کار برد تا آنها به قابلیت های جذب آب مجهز شوند. فناوری مذکور برای تیم های امداد یا طی رویدادهای اورژانسی به خصوص در اماکن دور افتاده کاربرد دارد.