به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و انستیتو پاستور با قدمتی بیش از یک قرن و همچنین سایر مراکز علمی دانشگاهی در بیانیه‌ای از نیروهای مسلح خواست در برابر حمله دشمن به مراکز علمی و دانشگاهی مقابله به مثل کنند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:



فَمَنِ اعتَدیٰ عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدیٰ عَلَیکُم

دشمن غدّار و جنایتکار صهیونیستی و هم‌پیمان اصلی‌اش آمریکای تبهکار، امروز بار دیگر دست تعدّی و تجاوز به ساحت علم گشودند و علاوه بر جنایات روزهای پیش در حمله به مکان‌های علمی و دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی را که یکی از بزرگ‌ترین مراکز آکادمیک ایران است، عرصه حمله و تجاوزگری و تخریب قرار دادند. این دو رژیم تجاوزگر، با حملات اخیر به مراکز علمی، نشان دادند که به هیچ اصلی از اصول انسانی، علمی، فرهنگی و حتی معاهدات بین‌المللی پای‌بند نیستند و خوی ددمنش و عطش وحشیانه‌شان جز با تخریب و کشتار و تعدّی آرام نمی‌گیرد. چند روز قبل، جمعی از دانشگاهیان، به پیروی از آموزه‌های دین مبین و بنا به توصیه‌های حسنای ائمه (ع) و در پاسداشت حرمت علم در فرهنگ ایرانی و اسلامی، در نامه به وزیر علوم، برای جلوگیری از آسیب به حوزه علم و فناوری پیشنهاد خویشتن‌داری در مقابله به مثل دانشگاه‌های کشورهای منطقه (که شامل رژیم صهیونیستی و منافع آمریکائی نمی‌شد) را کرده بودند که از طرف برخی از دوستان غیور بحق مورد انتقاد واقع شده بود؛ اکنون بار دیگر مشخص شد که این رژیم مجعول و دشمن تجاوزکار، به هیچ اصل، منطق و اخلاقی پای‌بند نیست و روحیه ددمنشی خود را ادامه می‌دهند.

دانشگاه تهران حمله مجدد این رژیم جنایتکار به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و انستیتو پاستور با قدمتی بیش از یک قرن و همچنین سایر مراکز علمی دانشگاهی را به شدت محکوم نموده و از نیروهای مسلح مقتدر کشور، با صدایی رسا می‌خواهد که با حداکثر توان و ظرفیت، در برابر این حملات، برای مجازات متجاوزان مقابله به مثل نموده و تاوان این رژیم‌های تعدّی‌گر را با زبان قدرتمند دفاعی کشور بدهند.

برای همه ملت صبور و مقاوم ایران، به خصوص دانشگاهیان عزیز آرزوی آرامش و برای رزمندگان عزیز و مجاهدین گمنام عرصه نبرد، آرزوی تندرستی و پیروزی داریم. دانشگاه تهران همانند گذشته با همه توان حامی نظام دفاعی کشور و ملت شریف و بزرگوار ایران است.

و ماالنصر الّا من عندالله العزیز الحکیم»