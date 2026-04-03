  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

رئیس دانشگاه تهران:

در برابر حمله دشمن به زیرساخت‌های علمی مقابله به مثل کنید

رئیس دانشگاه تهران از نیروهای مسلح خواست که با حداکثر توان و ظرفیت، در برابر حملات برای مجازات متجاوزان مقابله به مثل نموده و تاوان این رژیم‌های تعدّی‌گر را با زبان قدرتمند دفاعی بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و انستیتو پاستور با قدمتی بیش از یک قرن و همچنین سایر مراکز علمی دانشگاهی در بیانیه‌ای از نیروهای مسلح خواست در برابر حمله دشمن به مراکز علمی و دانشگاهی مقابله به مثل کنند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:


فَمَنِ اعتَدیٰ عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدیٰ عَلَیکُم

دشمن غدّار و جنایتکار صهیونیستی و هم‌پیمان اصلی‌اش آمریکای تبهکار، امروز بار دیگر دست تعدّی و تجاوز به ساحت علم گشودند و علاوه بر جنایات روزهای پیش در حمله به مکان‌های علمی و دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی را که یکی از بزرگ‌ترین مراکز آکادمیک ایران است، عرصه حمله و تجاوزگری و تخریب قرار دادند. این دو رژیم تجاوزگر، با حملات اخیر به مراکز علمی، نشان دادند که به هیچ اصلی از اصول انسانی، علمی، فرهنگی و حتی معاهدات بین‌المللی پای‌بند نیستند و خوی ددمنش و عطش وحشیانه‌شان جز با تخریب و کشتار و تعدّی آرام نمی‌گیرد. چند روز قبل، جمعی از دانشگاهیان، به پیروی از آموزه‌های دین مبین و بنا به توصیه‌های حسنای ائمه (ع) و در پاسداشت حرمت علم در فرهنگ ایرانی و اسلامی، در نامه به وزیر علوم، برای جلوگیری از آسیب به حوزه علم و فناوری پیشنهاد خویشتن‌داری در مقابله به مثل دانشگاه‌های کشورهای منطقه (که شامل رژیم صهیونیستی و منافع آمریکائی نمی‌شد) را کرده بودند که از طرف برخی از دوستان غیور بحق مورد انتقاد واقع شده بود؛ اکنون بار دیگر مشخص شد که این رژیم مجعول و دشمن تجاوزکار، به هیچ اصل، منطق و اخلاقی پای‌بند نیست و روحیه ددمنشی خود را ادامه می‌دهند.

دانشگاه تهران حمله مجدد این رژیم جنایتکار به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و انستیتو پاستور با قدمتی بیش از یک قرن و همچنین سایر مراکز علمی دانشگاهی را به شدت محکوم نموده و از نیروهای مسلح مقتدر کشور، با صدایی رسا می‌خواهد که با حداکثر توان و ظرفیت، در برابر این حملات، برای مجازات متجاوزان مقابله به مثل نموده و تاوان این رژیم‌های تعدّی‌گر را با زبان قدرتمند دفاعی کشور بدهند.

برای همه ملت صبور و مقاوم ایران، به خصوص دانشگاهیان عزیز آرزوی آرامش و برای رزمندگان عزیز و مجاهدین گمنام عرصه نبرد، آرزوی تندرستی و پیروزی داریم. دانشگاه تهران همانند گذشته با همه توان حامی نظام دفاعی کشور و ملت شریف و بزرگوار ایران است.

و ماالنصر الّا من عندالله العزیز الحکیم»

    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
    • IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      چی شد بالاخره خود داری یا حمله؟
    • IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      اره ماهم خیلی عصبانی هستیم از نیروهای مسلحانه واقعامیخوایم حتما حتماجواب اینا روبدن.شدیدتر محکم ترکوبنده .پل ،دانشگاه، انستیتو و....همه رو زدن خراب کردن هدفشان اینکه خسارت مالی وضررفراوان به ایران و مردم ایران وارد کنن.شماهم دوبرابر بهشون خسارت وارد کنید جوابشونو بدید.پل روهم خراب کردن این لعنتی ها ،آخه پل دیگه چرا؟
    • IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      نیروهای مسلح پاسخ پاسخ پاسخ چرا کم میزنید؟!!

