عرضه ۳۰۱ تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی بعدازظهر امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای سیاستهای حمایتی دولت و بهمنظور تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرفکنندگان، امروز شنبه، میزان ۳۰۱ تن گوشت مرغ گرم در استان لرستان توزیع شد.
وی افزود: با کشتار ۱۵۸ هزار قطعه مرغ گوشتی پایان دوره در کشتارگاههای صنعتی استان، این میزان گوشت مرغ گرم تولید و روانه بازار مصرف شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این اقدام عملیاتی، نشاندهنده تلاش مستمر خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان برای تأمین پایدار نیاز بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است. وی همچنین بر ادامه پیگیریها و اقدامات لازم برای حفظ ثبات در بازار گوشت مرغ لرستان تأکید کرد.
