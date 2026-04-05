۱۷ هزار و ۵۰۰ کنتور برق در بندرعباس هوشمند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه روز یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح هوشمندسازی کنتورهای برق در نواحی بندرعباس اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح ملی جهش نصب کنتورهای هوشمند خانگی و تجاری ( ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون)، حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه کنتور برق در تعرفههای مسکونی و تجاری در نواحی چهارگانه بندرعباس تعویض و به سیستم هوشمند تبدیل شده است.
وی بیان کرد: اجرای این طرح با هدف بهبود مدیریت مصرف، افزایش دقت در اندازهگیری و فراهمسازی بسترهای نوین مدیریت شبکه توزیع برق در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به روند اجرای طرح در سطح استان گفت: در مجموع تاکنون حدود ۲۹ هزار دستگاه کنتور برق در سراسر استان هرمزگان هوشمند شده که نشاندهنده عزم جدی این مجموعه برای توسعه زیرساختهای هوشمند در شبکه توزیع برق است.
ساعدپناه تاکید کرد: استان هرمزگان اجرای این طرح را در اولویت برنامههای خود قرار داده و روند نصب کنتورهای هوشمند در سالجاری با جدیت و شتاب بیشتری دنبال میشود.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی تجهیزات اندازهگیری نقش مهمی در مدیریت مصرف برق دارد، تصریح کرد: استفاده از کنتورهای هوشمند امکان پایش دقیق مصرف، مدیریت بار شبکه و برنامهریزی بهتر برای تامین برق پایدار را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان یادآور شد: توسعه این فناوری همچنین میتواند به افزایش بهرهوری شبکه و ارائه خدمات دقیقتر و سریعتر به مشترکان کمک کند.
ساعدپناه همچنین با اشاره به شرایط خاص منطقه تاکید کرد: با وجود شرایط ناشی از حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی، برنامههای تامین و توزیع برق پایدار در مناطق شهری و روستایی استان بدون وقفه در حال اجرا است.
وی گفت: کارکنان صنعت برق استان با تمام توان در کنار مردم و مشترکان حضور دارند و تلاش میکنند خدماترسانی پایدار و مطمئن ادامه یابد.
