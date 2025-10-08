ساعدپناه: هوشمند سازی ۱۸۰ هزار کنتور برق اولویت برق هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه با بیان اینکه هوشمندسازی تجهیزات و کنتورهای برق، زمینه را برای برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل بهتر مصرف انرژی فراهم می‌کند اظهار کرد: هوشمند سازی ۱۸۰ هزار کنتور برق ، اولویت پیمانکاران برق هرمزگان تا پایان امسال است ، با هوشمند سازی کنتورهای برق مصارف ۱۳۱ هزار مشترک پرمصرف برق در سطح استان مدیریت می شود .

وی افزود: تعویض کنتورهای معمولی با کنتورهای هوشمند مزایای متعددی دارد که مهم‌ترین آن، مدیریت و محدودسازی مصرف مشترکان پرمصرف است. با اجرای طرح هوشمندسازی کنتورهای برق، مشترکان پرمصرف شناسایی می‌شوند و مصرف این گروه تحت کنترل قرار می‌گیرد. این اقدام موجب صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف انرژی شده و اجرای سیاست‌های محدودسازی را ممکن می‌سازد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان خاطر نشان کرد : از دیگر مزایای این طرح می‌توان به آسان‌تر شدن قرائت کنتورها، امکان قرائت از راه دور، تسهیل در وصول مطالبات و برخورد مؤثر با بدهکاران اشاره کرد. مجموعه‌ی این مزایا، به‌ویژه در حوزه مدیریت مصرف، ضرورت اجرای طرح هوشمندسازی تجهیزات و کنتورها را دوچندان می‌کند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سهم استان هرمزگان از این طرح ۱۸۰ هزار کنتور هوشمند است که باید تا پایان سال جاری نصب و راه‌اندازی شود. این فرصت، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند تا اهداف تعیین‌شده در زمینه مدیریت مصرف و کاهش تلفات انرژی تحقق یابد.

ساعدپناه همچنین در ادامه با بیان اینکه تا کنون حدود ۱۳۱ هزار مشترک پرمصرف در استان هرمزگان شناسایی شده‌اند افزود: با هوشمندسازی شبکه و کنتورها، کنترل و نظارت بر مصرف این مشترکان آسان‌تر خواهد شد و امکان محدودسازی مصارف غیرمتعارف فراهم می‌شود. در حال حاضر ۹۰ هزار کنتور هوشمند در استان فعال است و با اجرای طرح جدید برای ۱۸۰ هزار کنتور دیگر، شمار کنتورهای هوشمند استان به ۲۷۰ هزار دستگاه خواهد رسید. این رقم، جایگاه قابل‌قبولی برای هرمزگان در میان استان‌های کشور ایجاد می‌کند و اجرای موفق طرح تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین گفت : فرآیند هوشمندسازی از مشترکان برق سه‌فاز آغاز شده و روزانه به‌طور میانگین یک‌هزار و ۷۰۰ کنتور در سطح استان تعویض می‌شود تا اهداف طرح به‌صورت مرحله‌ای محقق گردد. وزارت نیرو از این طرح پشتیبانی کامل به‌عمل آورده و اعتبارات لازم را اختصاص داده است. به همین منظور، خرید، نصب و اجرای کنتورهای هوشمند باید با سرعت و دقت پیگیری شود.هدف اصلی، اجرای کامل طرح هوشمندسازی ۱۸۰ هزار کنتور با بهره‌گیری از توان پیمانکاران داخلی است. استان هرمزگان در مسیر صنعتی‌شدن قرار دارد و سواحل خلیج فارس و دریای عمان میزبان واحدهای صنعتی متعددی است که به زیرساخت‌های پایدار برق نیاز دارند. بنابراین، باید آمادگی لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای روبه‌رشد این بخش فراهم شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ادامه داد : ظرفیت ایجادشده از محل هوشمندسازی و محدودسازی مصرف مشترکان پرمصرف در استان هرمزگان، می‌تواند دست‌کم ۳۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف انرژی به همراه داشته باشد. این اقدام، نقش مؤثری در کاهش خاموشی‌های احتمالی خواهد داشت. انتظار می‌رود تمامی مدیران ستادی، مناطق و نواحی شرکت توزیع برق استان، با پیمانکاران و شرکت‌های اجرایی همکاری مؤثری داشته باشند تا طرح هوشمندسازی شبکه و کنتورها با شتاب و دقت لازم اجرا شود و مطابق برنامه‌ زمان‌بندی، به نتیجه نهایی برسد.

