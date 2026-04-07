به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در روزهایی که قافله نوروزی ایرانیان در جادهها پراکنده بود و اورژانس کشور با تمام توان، طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۵ را به پیش میبرد، خبری تلخ از جبهه مقاومت به گوش رسید.
رژیم صهیونیستی در جنگی نابرابر و بر خلاف تمام قواعد بشردوستانه، نه تنها بیمارستان را نشانه رفت، نه تنها آمبولانس را و نه تنها امدادگری را که شانههایش عادت داشت مصدوم را از چنگ مرگ برباید. اینبار، زیرساخت سلامت و خدمات درمانی و امدادی را نشانه گرفت.
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، این روزها دو روایت را کنار هم روایت میکند: یکی از خدمت به مسافران نوروزی و ثبت صدها هزار تماس و مأموریت، و دیگری از جنایتی که زیرساختهای سلامت ایران را در دوران جنگ رمضان نشانه رفت.
آماری که او از شهدای کودک و نوزاد و مادر و امدادگر بر زبان میآورد، از جنس همان اعداد و ارقامی است که تاریخ را شرمنده میکند.
در اقدامی غیرانسانی و مغایر با تمامی قواعد بینالمللی بشردوستانه، رژیم صهیونیستی طی حملات اخیر خود به ویژه در جریان جنگ رمضان، ضربات سنگینی به پیکره نظام سلامت و اورژانس کشور وارد کرده است.
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، با ارائه جزئیاتی تلخ از این حملات، تصویری از جنایتی سازمانیافته علیه پزشکان، پرستاران، امدادگران و بیماران بیگناه ترسیم کرد.
بر اساس گزارش رسمی، در دوران جنگ تحمیلی و حملات اخیر، ۳۶۰ مورد آسیب مستقیم به زیرساختهای حوزه سلامت ثبت شده است.
این خسارتها شامل تخریب خانههای بهداشت، پایگاههای سلامت، مراکز شبانهروزی، بیمارستانها و حتی ساختمانهای ستادی مراکز بهداشت میشود.
افزون بر این، ۴۶ دستگاه آمبولانس منهدم شده و یک فروند بالگرد امدادی و یک فروند شناور دریایی اورژانس در جزیره هرمز نیز از بین رفته است.
اما تلخترین بخش این گزارش، آمار بالای قربانیان غیرنظامی است. میعادفر اعلام کرد تعداد مصدومان زیر ۱۸ سال به حدود هزار و ۹۰۰ نفر رسیده که از این میان ۱۲۱ کودک زیر ۵ سال هستند و همچنین حدود چهار هزار و ۶۹۵ زن در این حملات مصدوم شدهاند؛ کوچکترین مصدوم نوزادی یکماهه و مسنترین فرد ۱۰۰ ساله بوده است.
در بخش شهدا نیز آمار دلخراش است. تاکنون ۲۱۶ شهید زیر ۱۸ سال ثبت شده که بخش قابلتوجهی از آنها دانشآموزان بودند.
۱۷ نفر از شهدا کودکانی زیر ۵ سال بودهاند و شمار شهدای زن نیز به ۲۶۱ نفر رسیده و کوچکترین آنها نوزادی چندروزه بوده است.
مدافعان سلامت نیز در خط مقدم این جنایات، بیشترین آسیب را دیدهاند. ۲۴ نفر از کادر سلامت به شهادت رسیدهاند که سه نفر از آنان امدادگران اورژانس ۱۱۵ بودند و در حین خدمت جان خود را فدا کردند.
همچنین ۱۱۶ نفر از همکاران حوزه سلامت مجروح شدهاند که ۷۷ نفر از آنان نیروهای اورژانس ۱۱۵ بودهاند. در میان شهدای کادر سلامت، پزشک، پرستار و تکنسین دیده میشود.
در سوی دیگر، رئیس سازمان اورژانس کشور به طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۵ نیز اشاره کرد و از ثبت ۷۴۷ هزار و ۹۵۷ تماس با شماره ۱۱۵ خبر داد که ۱۹۷ هزار و ۸۴ تماس منجر به عملیات شده است. نگرانکننده آنکه ۵۱ هزار و ۶۰۹ تماس مزاحم (۷ درصد تماسها) سد راه امدادرسانی به هموطنان بوده است.
کل مأموریتهای انجامشده ۱۹۰ هزار و ۳۱۶ مورد گزارش شده که شامل ۵۳ هزار و ۱۵۳ ماموریت ترافیکی و ۱۳۷ هزار و ۱۶۳ ماموریت غیرترافیکی است. ۳۹ هزار و ۲۸۶ مصدوم ترافیکی به بیمارستان منتقل شده و ۱۲ هزار و ۴۳۳ نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردهاند.
میعادفر با ابراز نگرانی از افزایش ۱۳ درصدی مصدومان «تریاژ سطح یک» که نشاندهنده بالا رفتن شدت تصادفات به دلیل سرعت غیرمجاز در جادههای خلوت است، از هموطنان خواست با رعایت هشدارهای پلیس و رانندگی ایمن، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند. طرح نوروزی تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و اورژانس کشور با وجود همه آسیبها، همچنان پای کار خدمترسانی به مردم است.
به گزارش مهر؛ شاید تلخ ترین بخش ماجرا این باشد که قوانین بین المللی بشر دوستانه همان قوانینی که آمبولانس ها را خط قرمز می دانند اینبار نه در میدان جنگ که در سکوت ناظران جهانی به خاک و خون کشیده شدند.
اما اورژانس ایران همچنان ایستاده است و چون این شغل شغل ایستادن است؛ حتی وقتی همه چیز فرو ریخته باشد.
