به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: باتوجه‌به گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان در سطح مناطق تحت مدیریت استان، به‌خصوص در روزهای حساس جنگی، محیط‌بانان موفق شدند چند گروه متخلف زیست‌محیطی را شناسایی و دستگیر و از آنها ۱۳ قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط کنند.

وی افزود: طی دو شبانه‌روز گشت مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست این اداره کل، منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد و شهرستان پلدختر در ارتفاعات منطقه حفاظت شده «شاداب کوه» موفق شدند یک گروه شکارچی غیرمجاز که اقدام به شکار سه رأس بز کوهی کرده بودند را شناسایی و دستگیر کنند و از آنها یک قبضه سلاح غیرمجاز جنگی «ژ -٣» و یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی غیرمجاز به همراه خشاب و فشنگ مربوطه، یک‌تیغه خشاب کلاشنیکف، در شهرستان سلسله در ارتفاعات منطقه شکار و صید ممنوع «گرین» و حوزه‌های استحفاظی شهرستان ۶ گروه متخلف زیست‌محیطی به همراه هشت قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی و گلوله‌زنی و ۵۸ قطعه لاشه کبوتر وحشی، در منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» یک گروه متخلف زیست‌محیطی به همراه یک قبضه سلاح غیرمجاز جنگی «ژ ۳»، در شهرستان دلفان یک نفر متخلف زیست‌محیطی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری، در شهرستان ازنا یک نفر متخلف زیست‌محیطی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه پرونده این متخلفین برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، بیان داشت: باتوجه‌به شرایط فعلی و سو استفاده بعضی از افراد سودجو و ارتکاب به تخلفات شکار و صید، این اداره کل باتوجه‌به برنامه‌ریزی‌های انجام شده مطابق قوانین با متخلفین زیست‌محیطی برخورد می‌کند.

فرمان پور، گفت: نیروهای یگان حفاظت در سراسر استان در این ایام با آمادگی کامل، پایش مستمر مناطق تحت حفاظت را در دستور کار قرار داده است و از دوستداران محیط‌زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست‌محیطی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.