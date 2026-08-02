شکارچی مسلح پیش از شکار در منطقه حفاظت شده پرور دستگیر شد

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه محیط بانان با پایش و رصد مناطق تحت حفاظت با هر گونه صید و شکار برخورد می کنند، بیان کرد: متخلفان حیات وحش شناسایی و دستگیر می شوند.

وی ادامه داد: محیط‌بانان هنگام گشت‌زنی پیاده در ارتفاعات منطقه حفاظت شده پرور، به تردد یک دستگاه خودرو در جاده خاکی منتهی به منطقه مشکوک شدند و موضوع را به گروه خودرویی یگان حفاظت اطلاع دادند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان توصیخ داد: با تیزبینی و هوشیاری محیط بان های منطقه توانستند این متخلف مسلح را پیش از اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کنند.

لهردی یادآور شد: متهم با دستور مقام قضایی بازداشت و برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات، به مراجع ذی صلاح تحویل شد.

وی افزود: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی قاچاق به همراه مقادیری ساچمه چهار پاره و ریز کشف و ضبط شد.