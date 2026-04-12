۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

تاکید استاندار قم بر تسریع بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حملات دشمن قم

قم- استاندار قم در نشست هماهنگی پروژه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده، بر ضرورت انسجام مدیریتی، تسریع فرآیندهای اجرایی، تقویت نظارت میدانی و رفع موانع موجود با همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی، پایش و کنترل پروژه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده در قم با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این نشست، استاندار قم با اشاره به اهمیت راهبری واحد در پیشبرد طرح‌های بازسازی، اظهار داشت: هم‌افزایی در تصمیم‌سازی‌ها و تسریع در روند اجرای برنامه‌های مصوب، تأثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد داشت و لازم است همه دستگاه‌ها با رویکردی مسئولانه و هماهنگ در این مسیر ایفای نقش کنند.

در ادامه این جلسه، روند پیشرفت پروژه‌های مرتبط با بازسازی مناطق آسیب‌دیده به‌صورت موردی مورد ارزیابی قرار گرفت و آخرین وضعیت اجرای طرح‌ها در بخش‌های مختلف بررسی شد.

همچنین بر ضرورت انطباق دقیق اقدامات اجرایی با مصوبات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید شد تا فرآیند بازسازی با نظم و سرعت بیشتری دنبال شود.

امیرعباس بقایی فرماندار قم نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر پروژه‌ها، تصریح کرد: رصد دائمی میزان پیشرفت طرح‌ها و تعامل نزدیک میان مجموعه‌های اجرایی، از الزامات اساسی برای تحقق مطلوب اهداف بازسازی به شمار می‌رود و این رویکرد با جدیت در سطح استان دنبال می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، چالش‌های موجود در حوزه اجرا، تأمین امکانات و پشتیبانی‌های فنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران راهکارهای لازم برای تسهیل روند عملیات و رفع موانع موجود را بررسی کردند.

در پایان، حاضران بر تقویت نظارت‌های میدانی، تسریع در رفع مشکلات اجرایی و استمرار همکاری میان دستگاه‌های مرتبط برای پیشبرد مطلوب پروژه‌های بازسازی در مناطق آسیب‌دیده تأکید کردند.

کد مطلب 6799401

