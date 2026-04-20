به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در جریان بازدید و نظارت ستادی از وزارت دادگستری گزارشی جامع از اقدامات و مأموریتهای این وزارتخانه در شرایط ویژه ناشی از جنگ اخیر دریافت کرد.
در این گزارش، محورهایی همچون پیگیری حقوقی جنایات و خسارات وارده، حمایت از حقوق شهروندان آسیبدیده، هماهنگی با دستگاههای قضایی و اجرایی، رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات اقتصادی و تأمین حقوق عمومی در شرایط بحران مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر نقش وزارت دادگستری در ایجاد انسجام حقوقی میان قوا، صیانت از حقوق ملت در عرصههای داخلی و بینالمللی و تسهیل روند جبران خسارات ناشی از جنگ تأکید شد..
در ادامه رئیس جمهور در نشستی با وزیر و معاونین این وزارتخانه ، با اشاره به شرایط کشور در مقطع جنگ، هماهنگی میان قوا، همراهی مردم و هدایتهای کلان رهبری عالیقدر را از عوامل اصلی عبور از وضعیت دشوار کنونی دانست و اظهار داشت: آنچه تا امروز حاصل شده، نتیجه هماهنگی میان دولت، مجلس، قوه قضاییه و همراهی مردم، در کنار رهنمودهای راهگشای رهبری بوده است. واگذاری بخشی از اختیارات به استانها و مدیران اجرایی نیز موجب افزایش قدرت عمل و تسریع در مدیریت مسائل شد.
پزشکیان با بیان اینکه این دستاوردها نباید موجب غفلت از چالشهای پیشرو شود، تصریح کرد: اگرچه با تدبیر و هماهنگی، بخشی از مشکلات مدیریت شده، اما تداوم این روند بدون اصلاحات و مدیریت دقیق، میتواند فشارهای بیشتری را به مردم تحمیل کند. برخی کمبودها در حوزههایی مانند انرژی و سوخت وجود دارد که لازم است با برنامهریزی دقیق و همراهی عمومی مدیریت شود.
رئیس جمهور در همین راستا بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف تأکید کرد و گفت: مردم باید در جریان واقعیتهای کشور قرار گیرند. ارائه اطلاعات نادرست یا وعدههای غیرواقعی، نهتنها کمکی به حل مسائل نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف خواهد کرد. باید هم دستاوردها و هم چالشها بهصورت صادقانه با مردم در میان گذاشته شود.
پزشکیان در ادامه با تبیین اهمیت جهاد اکبر پس از جنگ در جهاد اصغر و در میدان نظامی در سیره معصومین علیهمالسلام افزود: عبور از میدان جنگ، بهمنزله پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحلهای مهمتر یعنی «جهاد اکبر» است؛ جهادی که در آن همه مردم باید با صبر، تحمل، همکاری و مشارکت فعال، در مسیر بازسازی و حل مشکلات کشور نقشآفرینی کنند. این مرحله، نیازمند آمادگی ذهنی و اجتماعی بیشتری نسبت به دوران جنگ است.
رئیس جمهور با تأکید بر نقش رسانهها در این مسیر خاطرنشان کرد: رسانهها باید در کنار بیان دستاوردها، واقعیتهای موجود و سختیهای پیشرو را نیز تبیین کنند تا جامعه با آگاهی کامل، برای عبور از این مرحله آماده شود.
پزشکیان همچنین با قدردانی از همراهی اصناف، تولیدکنندگان و بخشهای مختلف اقتصادی کشور گفت: همکاری فعالان اقتصادی و حضور مسئولانه آنان در میدان، نقش مهمی در مدیریت شرایط داشته است، اما باید به ظرفیتهای نیز توجه داشت و استمرار این روند، نیازمند برنامهریزی دقیق و مشارکت گستردهتر است.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، انسجام و وحدت داخلی را بزرگترین سرمایه کشور در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: حفظ این انسجام مستلزم صداقت در گفتار، شفافیت در عملکرد و تقویت اعتماد عمومی است. اگر مردم در جریان واقعیات قرار گیرند و در تصمیمسازیها احساس مشارکت داشته باشند، عبور از بحرانها تسهیل خواهد شد.
پزشکیان همچنین با اشاره به نقش تعیینکننده هدایتهای رهبرشهید انقلاب در مدیریت شرایط کشور اظهار داشت: حمایتها و رهنمودهای رهبر عظیم الشان و شهید انقلاب، از ابتدای آغاز به کار، پشتوانهای مستحکم برای دولت بود و هماهنگیهای شکلگرفته در پرتو این هدایتها بود که امروز امکان تصمیمگیری مؤثر و عبور از چالشها را فراهم کرده است.
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر رویکرد عقلانی در مواجهه با تحولات منطقهای و بینالمللی افزود: جنگ به نفع هیچکس نیست و در عین ایستادگی در برابر تهدیدات، باید از هر مسیر عقلانی و دیپلماتیک برای کاهش تنشها استفاده کرد. در عین حال، بیاعتمادی نسبت به دشمن و هوشیاری در تعاملات، ضرورتی انکارناپذیر است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت همگرایی در جهان اسلام خاطرنشان کرد: تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی، مهمترین راه مقابله با توطئهها و جلوگیری از سوءاستفاده قدرتهای خارجی است. در سایه همدلی، صداقت و مشارکت جمعی، میتوان از این مرحله عبور کرد و مسیر عزت و پیشرفت کشور را ادامه داد.
نظر شما