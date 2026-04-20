بازدید اعضای کمیسیون شوراها از روند بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور عصر روز گذشته به منظور بررسی وضعیت بازسازی منازل و اماکن آسیب دیده در جریان جنگ رمضان و اقدامات گروه های جهادی و ستاد بحران شهرداری تهران با حضور در مراکز استقرار کارگاه‌ها و همچنین تعدادی از واحدهای آسیب و در حال بازسازی از نزدیک با مردم و نیروهای خدمات رسان گفتگو کردند.

در این بازدید علاوه بر محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها، مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق، سید روح الله موسوی نماینده مردم لردگان، ولی الله بیاتی نماینده مردم آشتیان و تعدادی از مسئولان گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی و همچنین ستاد بحران شهرداری تهران حضور داشتند و نمایندگان ضمن گفتگو با مردم و اهالی برخی محلاتی که در جریان حمله آمریکا و اسرائیل دچار آسیب شده بودند، وضعیت اسکان و بازسازی منازل را بررسی کرده و مطالبات مردم و گروه‌های جهادی را شنیدند.

گفتنی است، قرار است در ادامه این بازدیدها کمیسیون شوراها امروز نیز جلساتی با مسئولان شهرداری و سایر بخش های مرتبط برگزار کرده و در جهت تسهیل مشکلات آسیب دیدگان جنگی، تصمیماتی اتخاذ شود.