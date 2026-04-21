به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه ورزش، نشست مشترکی میان مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران و «ووجین» همتای چینی برگزار شد.
در این دیدار طرفین بر گسترش همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف ورزشی از جمله برگزاری اردوهای مشترک، تبادل مربیان، برپایی تورنمنتهای مشترک، همکاری در حوزه تجهیزات ورزشی و توسعه آکادمیهای تخصصی تأکید کردند.
همچنین مقرر شد این موارد در قالب یک تفاهمنامه رسمی تنظیم و در آینده نزدیک به امضای دو طرف برسد.
علینژاد در این نشست با اشاره به پیشینه روابط دوستانه میان ایران و چین، این کشور را از نزدیکترین و قابلاعتمادترین شرکای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای سیاسی و اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد که همکاریهای ورزشی نیز همراستا با این روابط، بیش از پیش تقویت شود.
در ادامه، دبیرکل کمیته ملی المپیک چین ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرحشده، بر روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور تأکید کرد و آمادگی کامل این نهاد را برای پیشبرد روند تدوین و امضای تفاهمنامه همکاریهای مشترک اعلام داشت.
بر اساس توافقات صورتگرفته، انتظار میرود با نهایی شدن این تفاهمنامه، فصل جدیدی از همکاریهای ورزشی میان ایران و چین آغاز شود.
