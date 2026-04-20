حمله دوباره آمریکا به یک قایق در کارائیب؛ ۳ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، نهاد تروریستی ارتش آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد که در حمله ای به یک قایق در کارائیب، ۳ نفر کشته شده اند.
بر اساس اعلام این رسانه، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا مشهور به ساوتکام مدعی شد که «حمله ای مرگبار به یک کشتی تحت اداره سازمان های تروریستی مشخص» انجام داده است!
بر اساس برآوردهای شبکه خبری سی بی اس نیوز، ارتش آمریکا در ماههای اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، دهها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامیده است.
گروههای حقوق بشر، این سلسله عملیات آمریکا را اعدامهای فراقضایی و جنایت جنگی دانسته اند.
