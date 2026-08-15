مریم نیکزادفر، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی الگوهای پیشیابی نشان میدهد امروز آسمان استان در بیشتر مناطق قسمتی ابری خواهد بود و دمای هوا نسبت به روز گذشته یک تا دو درجه افزایش پیدا میکند.
وی افزود: با توجه به شرایط جوی، در ساعات بعدازظهر و شب امروز نیز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در مناطق کوهستانی استان وجود دارد.
نیکزادفر اظهار کرد: روز گذشته بیشینه دمای هوا در برخی شهرستانهای گلستان به ۳۹ درجه سانتیگراد رسید و امروز انتظار میرود دمای هوا در بیشتر مناطق استان روند افزایشی داشته باشد.
وی گفت: دمای هوای گرگان طی امروز بین ۲۵ تا ۳۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: شهروندان و بهویژه کوهنوردان با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات، در ساعات بعدازظهر و شامگاه شنبه نسبت به شرایط جوی توجه داشته باشند.
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