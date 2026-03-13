۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

سناتورهای آمریکایی خواستار اخراج وزیر جنگ شدند

الیزابت وارن و کریس ون هولن سناتورهای آمریکایی هستد که خواستار اخراج وزیر جنگ این کشور به دلیل ارتکاب جنایت شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیزابت وارن و کریس ون هولن سناتورهای آمریکایی اعلام کردند که خواستار اخراج پیت هگست وزیر جنگ این کشور به دلیل حمله به مدرسه ای در میناب شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، الیزابت وارن در رسانه اجتماعی اعلام کرد که تحقیقات مقدماتی پنتاگون نشان داد که واشنگتن مسئول بمباران مدرسه دخترانه بوده است.

کریس ون هولن نیز در این ارتباط اعلام کرد که پیت هگست وزیر جنگ این کشور پیشتر با به اشتراک گذاشتن طرح‌ های محرمانه حمله در رسانه اجتماعی سیگنال، جان نیروهای آمریکا را به خطر انداخت.

وی اضافه کرد که وزیر جنگ آمریکا به دلیل مشارکت در هدف قرار دادن قایق‌ ها در دریای کارائیب آشکارا مرتکب جنایت جنگی شده است.

سناتور الیزابت وارن سپس افزود که وزیر خارجه آمریکا تا کنون پاسخگوی اعمالش نشده است.

    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      حمله آمریکا و اسرائیل به ایران نقض قانون بین المللی است ولی اما متأسفانه رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد درک نمی کند، نمی داند، نمی فهمد و توجه نمی کند. شرم آور و تاسف بار است که سازمان های بین المللی خیانتکار هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی به این تجاوزات، جنایات وحشیانه وحشی گری و غیر انسانی آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کرده اند چرا؟
    • فردین IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      میان خسارت سنگین میزنن هزاران نفرو شهید میکنن بعد با اخراج یه نفر جمعش میکنن که یعنی ما آدمای خوب و منطقی هستیم در حالی که خود شیطانن خیلی بیشرفیه این همه جون گرفتن کلانتری محلاتو که برای ایمنی ما هستن میزنن فکر کردن مام مثل خودشون انقد بی فرهنگیم با چهارتا موشک میریزیم بیرونو شورش بپا میکنیم
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      مرگ بر آمریکا مرگ بر ترامپ سازمان ملل آمریکاست چی سازمان مللی همشون تروریستان از اتحادیه اروپا گرفته تا آژانس انرژی
    • US ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      مسولین ما باید دایم به اینها اپستین را یادآوری کنند تا نتوانند با ایجاد جنگ علیه ما آن را به فراموشی سپارند
    • نیما IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      وزیر جنگ این مدلی دیگه ندیده بودیم بدون هیچ نوع سابقه یا تخصص نظامی. مرتیکه فکر میکنه داره تو هالیوود فیلم بازی میکنه. بیشتر به یک بیمار روانی خطرناک شبیهه تا یک وزیر. درست مثل ارباب احمقش دونالد ترامپ.
      • IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
        خودش میگه تو جنگهای عراق و افغانستان هم بوده و سابقه نظامی طولانی داره که!

