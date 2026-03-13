سناتورهای آمریکایی خواستار اخراج وزیر جنگ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، الیزابت وارن و کریس ون هولن سناتورهای آمریکایی اعلام کردند که خواستار اخراج پیت هگست وزیر جنگ این کشور به دلیل حمله به مدرسه ای در میناب شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، الیزابت وارن در رسانه اجتماعی اعلام کرد که تحقیقات مقدماتی پنتاگون نشان داد که واشنگتن مسئول بمباران مدرسه دخترانه بوده است.

کریس ون هولن نیز در این ارتباط اعلام کرد که پیت هگست وزیر جنگ این کشور پیشتر با به اشتراک گذاشتن طرح‌ های محرمانه حمله در رسانه اجتماعی سیگنال، جان نیروهای آمریکا را به خطر انداخت.

وی اضافه کرد که وزیر جنگ آمریکا به دلیل مشارکت در هدف قرار دادن قایق‌ ها در دریای کارائیب آشکارا مرتکب جنایت جنگی شده است.

سناتور الیزابت وارن سپس افزود که وزیر خارجه آمریکا تا کنون پاسخگوی اعمالش نشده است.