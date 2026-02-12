به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد که دو کشتی نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه در آب‌های کارائیب با هم برخورد کردند.

بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، دو نفر در این حادثه جراحات جزئی برداشتند.

در این گزارش آمده است که دو فروند کشتی نیروی دریایی آمریکا شامل یک ناوشکن و یک کشتی پشتیبانی سوخت‌رسان در آب‌های نزدیک آمریکای جنوبی، احتمالاً در محدوده دریای کارائیب یا حوالی ونزوئلا، با یکدیگر برخورد کردند.

این حادثه در جریان عملیات سوخت‌رسانی در دریا و هنگام انتقال سوخت از یک کشتی به کشتی دیگر رخ داده است.

سخنگوی فرماندهی جنوبی آمریکا ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که علت برخورد دو کشتی هنوز مشخص نیست و دلیل حادثه در دست بررسی است.

به گفته سرهنگ «امانوئل اورتیز» سخنگوی فرماندهی جنوبی آمریکا، ناوشکن «یواس‌اس تراکستون» از کلاس «آرلی برک» و کشتی پشتیبانی رزمی سریع «یواس‌ان‌اس ساپلای» در حین عملیات سوخت‌گیری در دریا با هم برخورد کردند.

اورتیز مدعی شد که در این حادثه دو نفر جراحات جزئی برداشتند که در وضعیت پایداری قرار دارند و هر دو کشتی توانایی خود را برای ادامه ایمن دریانوردی تأیید کردند.

طبق گزارش رسانه ها، محل دقیق برخورد نیز هنوز به صورت رسمی گزارش نشده است، اما یک مقام نظامی گفت که این تصادف در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی جنوبی رخ داده است که شامل کارائیب و بخش‌هایی از اقیانوس اطلس جنوبی و اقیانوس آرام جنوبی می‌شود.