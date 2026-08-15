https://mehrnews.com/x3cNKq ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۶ کد مطلب 6916614 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۶ نماز استغاثه به امام زمان(عج) در اسفراین اقامه شد اسفراین- مردم اسفراین با اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج)، در فضایی معنوی برای تعجیل در فرج دعا کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6916614 کپی شد مطالب مرتبط کودکان اسفراینی میداندار تجمعات شبانه اینجا اسفراین است؛ نمایش مقتدرانه نبوغ ایرانی عزاداری دستههای سینهزنی برای امام رضا(ع) در اسفراین صد و هفتادمین شب از تجمعات عاشقانه میهن در اسفراین برچسبها اسفراین تجمع مردمی امام زمان،حضرت مهدی(عج)
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