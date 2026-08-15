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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۶

نماز استغاثه به امام زمان(عج) در اسفراین اقامه شد

نماز استغاثه به امام زمان(عج) در اسفراین اقامه شد

اسفراین- مردم اسفراین با اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج)، در فضایی معنوی برای تعجیل در فرج دعا کردند.

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کد مطلب 6916614

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