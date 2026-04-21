رژیم صهیونیستی: هدف حمله موشکی و پهپادی حزب الله قرار گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی بدون توجه به اقدامات تجاوزکارانه خود و نقض مکرر آتش بس، مدعی شد که هدف حمله موشکی و پهپادی حزب الله قرار گرفته و این اقدام، نقض آشکار آتش بس است.

بر اساس این گزارش،‌ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: حزب‌الله موشک‌هایی را به سمت نیروهای ما در منطقه «رب ثلاثین» در جنوب لبنان، در جنوب خط دفاعی، پرتاب کرد. ما سکوی پرتابی را که حزب‌الله از آن موشکها را به سمت نیروهای ما در جنوب لبنان پرتاب کرده بود، هدف حمله قرار دادیم.

رادیو ارتش اشغالگر هم گزارش داد: به صدا درآمدن آژیرهای خطر آنطور که ارتش پیشتر اعلام کرد، اشتباه نبود بلکه در نتیجه پرتاب پهپاد از طرف حزب‌الله صورت گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: ما یک فروند پهپاد را که حزب‌الله به سمت کفاریوفال در شمال منطقه الجلیل پرتاب کرده بود، رهگیری کردیم.

این تحولات در حالی است که رژیم صهیونیستی به نقض آتش بس و تخریب منازل در جنوب لبنان ادامه می دهد و اشغالگران در حال تخریب های گسترده هستند.

منابع خبری امروز اعلام کردند که ارتش اشغالگر برخی منازل را در شهرک حولا در جنوب لبنان منفجر کرده است. پیشتر نیز خانه هایی در شهرک های شمع و طیرحرفا از سوی اشغالگران منفجر شده بود.