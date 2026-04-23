خزایی: خسارت تگرگ به اراضی کشاورزی ۶ روستای کنگاور در دست بررسی است

محمد خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال نوسانات و تغییرات جوی در روزهای پایانی ماه گذشته، متأسفانه شاهد ریزش شدید نزولات آسمانی به شکل تگرگ در بخش‌هایی از شهرستان کنگاور بودیم که پیامدهای نامطلوبی برای بهره‌برداران بخش کشاورزی به همراه داشت.

وی با اشاره به اینکه این پدیده جوی در تاریخ سی و یکم فروردین‌ماه به وقوع پیوست، افزود: کانون اصلی بارش تگرگ در حوزه جغرافیایی دهستان «خزل غربی» بود و اراضی کشاورزی در ۶ روستای این دهستان شامل کهریز کلان، چناران، بیدخله، خیرومندان، سراب باباعلی و هفت‌خانه را به شدت تحت تأثیر قرار داد که نتیجه آن، وارد آمدن آسیب به محصولات زراعی و باغی این مناطق بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور تصریح کرد: به منظور پایش مستقیم وضعیت و بررسی ابعاد خسارات، در بعدازظهر روز سه‌شنبه (یکم اردیبهشت‌ماه) به همراه تیمی از کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی «دهلر» بازدیدی میدانی از کانون‌های اصلی بارش تگرگ انجام گرفت.

خزایی ادامه داد: در جریان این حضور میدانی، از وضعیت اراضی و باغات روستاهای کهریز کلان، خیرومندان و سراب باباعلی بازدید به عمل آمد و ضمن دیدار چهره‌به‌چهره و گفتگو با کشاورزان خسارت‌دیده این روستاها، یک ارزیابی اولیه و کلی از وضعیت محصولات آسیب‌دیده صورت گرفت.

وی در پایان با تأکید بر پیگیری وضعیت کشاورزان آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: در حال حاضر روند کار متوقف نشده و تیم‌های کارشناسی جهاد کشاورزی به صورت دقیق و تخصصی در حال بررسی میدانی و ارزیابی نهایی میزان خسارات وارده به محصولات زراعی و باغی روستاهای درگیر هستند تا پس از برآورد دقیق و تکمیل گزارش‌ها، مستندات لازم برای پیگیری‌های بعدی آماده شود.