به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسداشت هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب و تقدیر از استقامت ملت شریف، هوشیاری نیروهای مسلح و هیئت دیپلماسی کشور بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیش از ۵۰ روز از تجاوز جنایتکارانه آمریکایی ــ صهیونی علیه ایران اسلامی می گذرد و در این ایام، ایران قوی و مقتدر با مجاهدت و ایثار ملت، رهبری و نیروهای مسلح، دشمن را به زبونی و استیصال کشانده است.
این مردم، تربیت شده و پرورش یافته مکتب خمینی کبیر و خامنهای شهید (رحمة الله علیهما) هستند و این همه اقتدار، در سایه هدایتهای آن دو امام فقید انقلاب اسلامی حاصل شده است.
در این میان، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای؛ رهبر عزیز و فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) که «صالح بعد صالح»، سکاندار هدایت کشتی انقلاب شدهاند، با ارشادات و هدایتهای خود و با پیامهای مملو از معرفت و معنویت، این ملت را در مسیر مجاهدت در راه میهن اسلامی، راهبری کرده و بر عزت و عظمت ملت افزودهاند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تقدیر از آحاد مردم شریف ایران که خیابان را به خط مقدم جهاد خود تبدیل کردهاند و تمجید و سپاس از فداکاریها و جان نثاریهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعلام میدارد:
پیوند میدان و خیابان باید همچنان حفظ شود و ایرانیان جانفدا، در انسجام و وحدت پولادین خود باقی بمانند.
دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده با پشیتبانی ملت در مسیر صیانت از حقوق مردم ایران، ثابت قدم و مقتدر اقدام کنند و در مقابل زیاده خواهیهای دشمن سرکش، سفاک و یاوه گو، هیچ تزلزلی به خود راه ندهند «وَ لَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا یُعْجِزُونَ».
خدعه گری و فریب، جزء ذات رژیم مستکبر آمریکاست و حفظ هوشیاری در مقابل این شیاطین از واجبات امر دیپلماسی به شمار میرود «إِنَّهُم یَکیدونَ کَیدًا».
امروز پیوند بین میدان، دیپلماسی و مردم در بهترین حالت خود است و این پیوند باید حفظ و ارتقا یابد.
از خداوند متعال، امداد و نصرت الهی را مسئلت داریم و رجاء واثق داریم این ملت در سایه تفضلات حضرت حق و عنایات حضرت ولیعصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و التزام به هدایتهای فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله تعالی) به فتح بزرگ و قریب دست خواهد یافت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
