رئیس دامپزشکی سنندج: کشتار غیرمجاز تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است

پویا علی‌محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طیف گسترده‌ای از بیماری‌های ویروسی، میکروبی و انگلی از طریق دام و فرآورده‌های آلوده به انسان منتقل می‌شود و به همین دلیل شهروندان باید از خرید گوشت‌های فاقد هویت و بدون نظارت بهداشتی خودداری کنند.

وی با اشاره به خطرات کشتار غیرمجاز افزود: بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF) یکی از مهم‌ترین تهدیدات در این زمینه است که در موارد پیشرفته با خونریزی شدید و مرگ‌ومیر بالا همراه است.

علی‌محمدزاده ادامه داد: همچنین بیماری سل دامی از دیگر مخاطرات مصرف گوشت‌های غیرمجاز است که می‌تواند از طریق تماس با دام آلوده یا مصرف فرآورده‌های آلوده به انسان منتقل شده و اندام‌های مختلف بدن را درگیر کند.

رئیس شبکه دامپزشکی سنندج تصریح کرد: کشتار دام در محیط‌های غیربهداشتی علاوه بر انتقال بیماری‌های خطرناک، موجب بروز مسمومیت‌های غذایی حاد شده و علائمی همچون تهوع، استفراغ، اسهال و دردهای شکمی را در پی دارد.

وی با اشاره به سایر بیماری‌های مشترک بین انسان و دام گفت: بیماری‌هایی نظیر تب مالت، سیاه‌زخم، کزاز، هاری و انواع انگل‌های داخلی از دیگر پیامدهای مصرف گوشت‌های خارج از چرخه نظارت دامپزشکی است.

علی‌محمدزاده در ادامه بر اهمیت نظارت‌های تخصصی در کشتارگاه‌ها تأکید کرد و افزود: در کشتارگاه‌های مجاز، لاشه دام‌ها توسط کارشناسان از نظر بیماری‌ها و ضایعات مختلف بررسی شده و در صورت آلودگی از چرخه مصرف خارج می‌شوند، در حالی که این فرآیند در کشتارهای غیرمجاز کاملاً نادیده گرفته می‌شود.

وی با اشاره به جنبه‌های قانونی موضوع خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، کشتار غیرمجاز جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس شبکه دامپزشکی سنندج در پایان ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های قضایی و انتظامی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.