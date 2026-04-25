کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن فرهنگیان ورامین صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی خرازی،ظهر شنبه، در جلسه شورای اداری ورامین از پیشرفت قابل توجه در پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن فرهنگیان خبر داد.
به گفته خرازی، پس از انجام تلاشهای متعدد و تحقیقات فراوان، کیفرخواست این پرونده صادر شده و هماکنون تشریفات اداری و مراحل ثبت آن در جریان است.
این پرونده که به شکایت جمعی از شهروندان در خصوص فاز چهارم تعاونی مسکن فرهنگیان مربوط میشود، از حدود دو سال پیش و با تدبیر علیرضا شمس، دادستان سابق عمومی و انقلاب ورامین در شعبه سوم و تحت نظر علی محمد نیکوبخت بازپرس این شعبه در مرحله تحقیقات و بررسی قضائی قرار داشت و صدور کیفرخواست را میتوان گامی مهم در مسیر رسیدگی قضایی و احقاق حقوق شاکیان دانست.
مسئولان قضایی ابراز امیدواری کردهاند که با کامل شدن مراحل اداری، هرچه سریعتر نتیجه به مردم اعلام شود.
نظر شما