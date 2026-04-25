خروج دام مولد و پرواری از ایلام ممنوع شد

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادارهکل دامپزشکی استان ایلام با هدف صیانت از سرمایههای دامی، حفظ ذخایر ژنتیکی و مقابله با قاچاق دام، محدودیتهای جدیدی برای خروج دام از استان اعلام کرده است
مدیرکل دامپزشکی استان بیان کرد: در راستای حفظ سرمایه دامی استان، صیانت از ذخایر ارزشمند ژنتیکی، تنظیم بازار و پیشگیری از قاچاق دام، خروج دام نر پرواری با هدف نگهداری و پرواربندی در خارج از استان ممنوع است.
وی افزود: همچنین خروج دامهای مولد از استان ایلام نیز ممنوع بوده و هرگونه جابهجایی این دامها خارج از ضوابط تعیینشده تخلف محسوب میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام با اشاره به موارد مجاز خروج دام تصریح کرد: تنها خروج دام نر پرواری به مقصد کشتارگاههای صنعتی و صرفاً برای کشتار مجاز است که آن هم باید با هماهنگی استان مقصد و پس از دریافت گواهی حمل قرنطینهای از ادارهکل دامپزشکی استان انجام شود.
پیرانی ادامه داد: این ضوابط بر اساس مصوبه کارگروه امنیت غذایی و امنیت زیستی استان تدوین و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان خاطرنشان کرد: هرگونه خروج دام سبک و سنگین بدون رعایت مقررات اعلامشده و بدون دریافت مجوز و گواهی حمل قرنطینهای، مصداق قاچاق دام بوده و در صورت کشف، دام و محموله ضبط و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام از دامداران، بهرهبرداران و فعالان حوزه دام خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات قانونی، در جابهجایی دام حتماً ضوابط و مقررات دامپزشکی را رعایت کنند.
نظر شما