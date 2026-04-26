۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

برپایی ۶۵ موکب خدمت‌رسانی توسط گروه‌های جهادی بسیج سازندگی دشتی

بوشهر- مسئول بسیج سازندگی شهرستان دشتی گفت: گروه‌های جهادی سپاه امام رضا(ع)، ۶۵ موکب خدمت‌رسانی برای کمک به رزمندگان، پشتیبانی از جبهه‌های نبرد و خدمات‌رسانی به مردم برپا کرده‌اند.

محمد حقیقت منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت پشتیبانی عملیاتی و مردمی، گروه‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) اقدام به برپایی ۶۵ موکب خدمت‌رسانی در سطح شهرستان کرده‌اند.

وی افزود: این موکب‌ها در قالب فعالیت‌های ستاد پشتیبانی از جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ایجاد شده و مأموریت آنها ارائه خدمات مختلف به رزمندگان، نیروهای پشتیبانی جبهه‌ها و همچنین مردم مناطق خیابانی است.

حقیقت‌منش افزود: موکب‌های یادشده با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مردمی و جهادی، خدماتی شامل طبخ و توزیع غذا، پشتیبانی لجستیکی، امدادرسانی، اسکان اضطراری و تأمین اقلام ضروری را برعهده دارند و تلاش می‌کنند با روحیه انقلابی و جهادی، نقش موثری در پشتیبانی از جبهه‌ها ایفا کنند.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان دشتی تأکید کرد: حضور و مشارکت مردمی در این برنامه‌ها بسیار ارزشمند است و موجب افزایش توان پشتیبانی و تقویت روحیه جهادی در سطح جامعه شده است.

