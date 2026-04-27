به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: به منظور تسهیل در روند مشارکت مردم و جمع‌آوری آرا، ۱۰۸ شعبه اخذ رأی در اقصی نقاط شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این شعبه‌ها به صورت ثابت و سیار خواهند بود، تصریح کرد: از این تعداد، ۹۰ شعبه به صورت ثابت در مراکز تعیین شده مستقر خواهند بود و ۱۸ شعبه سیار نیز وظیفه اخذ رأی در سایر نقاط را بر عهده دارند تا تمامی شهروندان واجد شرایط بتوانند به راحتی در تعیین سرنوشت محلی خود مشارکت کنند.

به گفته فرماندار قشم، در مجموع ۶۱۹ داوطلب شرکت در انتخابات شهر و روستا در این شهرستان تأیید صلاحیت شدند که از این شمار ۵۰۱ داوطلب در حوزه روستایی و ۱۱۸ داوطلب در حوزه شهری هستند.

امیرتیموری با تأکید بر مشارکت حداکثری مردم و رقابت سالم داوطلبان، گفت: اعضای ستاد انتخابات و رؤسای کمیته‌های تخصصی با جدیت در حال انجام وظایف خود هستند تا تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی منظم فراهم شود.

وی رعایت قانون در تمام مسیر برگزاری انتخابات را بسیار مهم دانست و افزود: تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی داوطلبان نیز باید در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی انجام پذیرد و داوطلبان مکلف به هماهنگی دقیق با هیأت‌های اجرایی و نظارتی هستند.