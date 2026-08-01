امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری مراسم اربعین با حضور گسترده زائران، مستلزم مدیریت اصولی پسماند، مصرف بهینه منابع و حفظ پاکیزگی مسیرهای تردد و موکبهاست.
وی افزود: شعار «هر زائر اربعین، سفیر محیط زیست» با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت، کاهش تولید پسماند، مدیریت مصرف منابع و ارتقای مسئولیتپذیری زیستمحیطی زائران در مسیر پیادهروی اربعین مطرح شده است.
انصاری تصریح کرد: افزایش تولید پسماند، مصرف گسترده پلاستیکهای یکبارمصرف، مصرف بالای آب، تولید فاضلاب و فشار بر زیرساختهای بهداشتی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی مراسم اربعین به شمار میرود.
وی ادامه داد: استفاده از ظروف بادوام یا زیست تخریبپذیر، کاهش مصرف پلاستیک، همراه داشتن قمقمه شخصی، تفکیک پسماند و جلوگیری از رهاسازی زباله، از مهمترین راهکارهای تحقق «اربعین سبز» است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: جلوگیری از اسراف در توزیع غذا و نذورات، مدیریت اصولی فاضلاب و صیانت از منابع طبیعی، از مهمترین الزامات برگزاری «اربعین سبز» و کاهش پیامدهای زیستمحیطی این مراسم است.
وی افزود: آموزش و فرهنگسازی میان زائران، موکبداران و دستگاههای اجرایی، نقش مؤثری در کاهش پیامدهای زیستمحیطی مراسم اربعین دارد.
انصاری بیان کرد: رعایت اصول زیستمحیطی، اربعین را به نمادی از معنویت، مسئولیتپذیری اجتماعی و احترام به طبیعت تبدیل میکند.
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