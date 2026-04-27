۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

ماکانِ بابا کجایی؟

شهادت ماکان نصیری، قلب بسیاری از مردم را به درد آورد و شاعران زیادی برای او شعر سرودند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مهدی جابری، معلم و روزنامه‌نگار به یاد شهید ماکان نصیری دانش‌آموز جاویدالاثر مدرسه میناب شعری سرود که در ادامه می‌خوانید:

در دفترت می‌نویسم: ماکانِ بابا کجایی؟
چشم انتظارم بیایی، چشمانِ بابا کجایی؟

آنها که در اِستوری‌ها، استاد فریاد بودند
حالا نگفتند با من: ماکان بابا کجایی؟!

یک تکه از جان خود را، گم کرده‌ام زیر آوار
می‌جویمش، نیست امّا... جانانِ بابا کجایی؟

موشک زمین خورد تا ما، هفت آسمان را بگردیم
خورشید هم گشت با ما؛ تابانِ بابا کجایی؟

یک لنگه از کفش‌هایت، جا ماند و یک خنده در قاب
از قاب رفتی پیاده؛ خندانِ بابا کجایی؟

آغازِ من بودی اما، اکنون شدی خطِ آخر
سرگشته‌ام بین خط‌ها؛ پایانِ بابا کجایی؟

بی‌خاک می‌کارمَت تا، در یادها سبز باشی
خالیست جایت در اینجا؛ گلدانِ بابا کجایی؟

فرزندِ بی‌خاکِ من را، مردم در آغوش دارند
ماکان به معنای میهن؛ ایرانِ بابا کجایی؟

کد مطلب 6812846
زینب آزاد

    • سیامک IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      لعنت ابدی بر ارتش کثیف آمریکا.لعنت ابدی بر ارتش کودک کش اسرائیل.
    • نادری IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      لعنت خدا بر ترامپ ونتانیاهو
      • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
        لعنت خدا و نفرین ملائکه به ترامپ و نتانیاهوی بی وجدان خدا بکشدشان آمین یا رب العالمین
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ارزوهای که پر پر شدند به چه گناهی رفتند وخداوند انتقام خون تک تک کشته شدگان جنگ رو بگیرد وپشیمانشون کند
    • IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ایران خواهان جنگ نبود خداوند به حساب جنایتکاران برسد وپشیمانشون کند
    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      لعنت برترامپ نتانیاهو، نمیدونم چرا این دوتا با اینهمه جنایت و آدم کشی ظلم که میکنن کشته نمیشن!!
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      گناهداره😭😭
    • ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      خداوند ظلم رو ازبین ببره وظالم رو به سزای اعمالش،برسونه
    • نیما IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      خداوند به ما عقل و هوش و توانائیهای لازم رو عطا کرده تا خودمون از دشمنان ظالم انتقام بکشیم و یقینأ انتقام تک تک این عزیزان رو از خبائث روزگار خواهیم گرفت.به یاری خدا دور نیست روزی که که ترامپ جانی و همدستانش رو به درک واصل کنیم.

