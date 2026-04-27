به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جابری، معلم و روزنامهنگار به یاد شهید ماکان نصیری دانشآموز جاویدالاثر مدرسه میناب شعری سرود که در ادامه میخوانید:
در دفترت مینویسم: ماکانِ بابا کجایی؟
چشم انتظارم بیایی، چشمانِ بابا کجایی؟
آنها که در اِستوریها، استاد فریاد بودند
حالا نگفتند با من: ماکان بابا کجایی؟!
یک تکه از جان خود را، گم کردهام زیر آوار
میجویمش، نیست امّا... جانانِ بابا کجایی؟
موشک زمین خورد تا ما، هفت آسمان را بگردیم
خورشید هم گشت با ما؛ تابانِ بابا کجایی؟
یک لنگه از کفشهایت، جا ماند و یک خنده در قاب
از قاب رفتی پیاده؛ خندانِ بابا کجایی؟
آغازِ من بودی اما، اکنون شدی خطِ آخر
سرگشتهام بین خطها؛ پایانِ بابا کجایی؟
بیخاک میکارمَت تا، در یادها سبز باشی
خالیست جایت در اینجا؛ گلدانِ بابا کجایی؟
فرزندِ بیخاکِ من را، مردم در آغوش دارند
ماکان به معنای میهن؛ ایرانِ بابا کجایی؟
