به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ینی‌شفق ترکیه، مراسم یادبود شهادت دانش‌آموزان میناب در کشور ترکیه برگزار شد.

در این مراسم، کودکان ترکیه‌ای در اعتراض به این جنایت و به منظور اعلام انزجار، تصاویر رئیس‌ جمهور آمریکا و نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین پرچم‌ های آمریکا و این رژیم کودک کش را پاره کردند.

روزنامه ینی‌شفق ترکیه در این خصوص نوشت: این اعتراض و خشم کودکان که مطبوعات بین‌المللی آن را از نزدیک دنبال کردند، توجه را به قربانیان غیرنظامی جنگ جلب کرد و واکنش‌های اجتماعی گسترده‌ای علیه سیاست‌های خونین در منطقه را آشکار ساخت.

مردم حاضر در این مراسم که عمیقاً از این قتل عام متأثر بودند، تأکید کردند: عاملان این جنایت باید طبق قوانین بین‌المللی به دست عدالت سپرده شوند.