۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

یادبودشهدای دانش‌آموز میناب/کودکان ترکیه‌ای تصاویر ترامپ را پاره کردند

مراسم یادبود شهادت دانش‌آموزان میناب در کشور ترکیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ینی‌شفق ترکیه، مراسم یادبود شهادت دانش‌آموزان میناب در کشور ترکیه برگزار شد.

در این مراسم، کودکان ترکیه‌ای در اعتراض به این جنایت و به منظور اعلام انزجار، تصاویر رئیس‌ جمهور آمریکا و نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین پرچم‌ های آمریکا و این رژیم کودک کش را پاره کردند.

روزنامه ینی‌شفق ترکیه در این خصوص نوشت: این اعتراض و خشم کودکان که مطبوعات بین‌المللی آن را از نزدیک دنبال کردند، توجه را به قربانیان غیرنظامی جنگ جلب کرد و واکنش‌های اجتماعی گسترده‌ای علیه سیاست‌های خونین در منطقه را آشکار ساخت.

مردم حاضر در این مراسم که عمیقاً از این قتل عام متأثر بودند، تأکید کردند: عاملان این جنایت باید طبق قوانین بین‌المللی به دست عدالت سپرده شوند.

