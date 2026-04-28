  1. سیاست
  2. سایر
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۷

شمار داوطلبان «جان‌فدا برای ایران» از ۳۱ میلیون نفر گذشت

آمار ثبت نام در پویش جان‌فدا که برای اعلام آمادگی ملت ایران برای دفاع از تمامیت ارضی کشورمان دربرابر تهدیدات دشمن آمریکایی- صهیونیستی راه‌اندازی شده است، از ۳۱ میلیون نفر فراتر رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، از آغاز به فعالیت سامانه «جان‌فدا برای ایران» تا امروز (۸ اردیبهشت) بیش‌ از ۳۱ میلیون نفر برای دفاع از وطن و جهاد با دشمن نام‌نویسی کرده‌اند که این عدد لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش است.

بر اساس اعلام وب‌سایت «جان‌فدا برای ایران» تا لحظه انتشار خبر، تعداد ۳۱ میلیون و ۲۲ هزار و ۱۳۶ نفر با ثبت‌نام در این پویش، آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کرده‌اند.

داوطلبان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق وب‌سایت به نشانی Janfadaa.ir با ثبت اطلاعات خود، آمادگی‌شان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.

راه‌اندازی این پویش در پی افزایش گفتگوهای عمومی درباره تهدیدهای دشمنان و ضرورت آمادگی ملی صورت گرفته و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف بازتاب یافته است.

کد مطلب 6813482
روح اله صابرزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      0 4
      پاسخ
      مرگ و لعنت بر اسرائیل و آمریکا
    • اسمعیل پاباغی ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      1 4
      پاسخ
      من عاشق ایران اسلامی وجانم را فدای ذره ذره خاک میهنم ووطن عزیزم و آرمانهای رهبر شهید اسلام ایران وتبعیت وپیروی کردن از دستورات وفتوا که لازم شود از فرزند عزیزش جانم را فدایش مینمایم
    • میلاد جهانگیری ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      1 4
      پاسخ
      جانم فدای رهبر

