به گزارش خبرنگار مهر، از آغاز به فعالیت سامانه «جان‌فدا برای ایران» تا امروز (۸ اردیبهشت) بیش‌ از ۳۱ میلیون نفر برای دفاع از وطن و جهاد با دشمن نام‌نویسی کرده‌اند که این عدد لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش است.

بر اساس اعلام وب‌سایت «جان‌فدا برای ایران» تا لحظه انتشار خبر، تعداد ۳۱ میلیون و ۲۲ هزار و ۱۳۶ نفر با ثبت‌نام در این پویش، آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کرده‌اند.

داوطلبان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق وب‌سایت به نشانی Janfadaa.ir با ثبت اطلاعات خود، آمادگی‌شان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.

راه‌اندازی این پویش در پی افزایش گفتگوهای عمومی درباره تهدیدهای دشمنان و ضرورت آمادگی ملی صورت گرفته و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف بازتاب یافته است.