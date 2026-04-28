کسری ۱۸ هزار ساعته نیرو در انتظار مدارس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید تاجیک،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جلسه مدیران ابتدایی قرچک، با اشاره به حساسیت شرایط نیروی انسانی در استان، از کسری ۱۸ هزار ساعتی نیرو در دوره متوسطه خبر داد.

معاون اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، اظهار کرد: امسال آزمون ماده ۲۸ برگزار نشده و از این طریق هیچ نیروی جدیدی جذب نخواهد شد. در چنین شرایطی، در دوره متوسطه حدود ۱۸ هزار ساعت کسری نیرو داریم که وضعیت را حساس کرده است.

وی با تأکید بر لزوم ساماندهی دقیق نیروی انسانی، افزود: «اتاق وضعیت نیروی انسانی» باید در مناطق فعالانه عمل کند و هیچ کلاسی نباید بدون معلم و هیچ دانش‌آموزی بدون کلاس باقی بماند.

معاون اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران همچنین پروژه مهر را آبروی نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: کمیته‌های هفت‌گانه پروژه مهر باید در مناطق فعال باشند و نقشه راه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ دقیقاً دنبال شود. گزارش وضعیت فضاهای آموزشی و نیروی انسانی نیز باید به صورت هفتگی به استان ارسال شود.

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، از زحمات مدیران و کارکنان مجموعه آموزش و پرورش تقدیر کرد و گفت: ما از کف مدرسه آمده‌ایم و با افتخار زحمات معلمان و کارگران را درک می‌کنیم.